Белла Хадід у тоненькому бікіні та ковбойках епатувала оголеним тілом у засніженому лісі

Белла Хадід не боїться холоду, коли мова про яскраві кадри Фото з Instagram

Американська супермодель Белла Хадід потішила фанів яскравою фотосесією серед засніженого лісу. 28-річна зірка опублікувала ефектні кадри в Instagram.

На знімках Белла позує у самому червоному бікіні та ковбойських чоботах.

Волосся модель зібрала у стильний пучок, а свій "зимовий" образ доповнила масивними блискучими браслетами та шовковим шарфом в тон купальнику.

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Хадід уміє епатувати публіку

"Фотоплівка з першого дня нового року. Пориньте в природу та кохання, незалежно від того, де ви блукаєте цієї зими", — підписала кадри знаменитість.

Модель показалася з різних ракурсів

Підписники захопилися сміливим вибором Белли і поцікавились, чи не замерзла вона під час такої фотосесії.

Контраст червоного та білого виглядає дуже ефектно. Що вже казати про оголене тіло Белли

До слова, не лише Хадід достатньо загартована, аби позувати в купальнику серед снігу. Ще три роки тому подібні фото показувала модель Кендалл Дженнер. А серед українських селебріті позувати на холоді в бікіні полюбляє Олена-Крістіна Лебідь.