Белла Хадід у тоненькому бікіні та ковбойках епатувала оголеним тілом у засніженому лісі
Американська супермодель Белла Хадід потішила фанів яскравою фотосесією серед засніженого лісу. 28-річна зірка опублікувала ефектні кадри в Instagram.
На знімках Белла позує у самому червоному бікіні та ковбойських чоботах.
Волосся модель зібрала у стильний пучок, а свій "зимовий" образ доповнила масивними блискучими браслетами та шовковим шарфом в тон купальнику.
"Фотоплівка з першого дня нового року. Пориньте в природу та кохання, незалежно від того, де ви блукаєте цієї зими", — підписала кадри знаменитість.
Підписники захопилися сміливим вибором Белли і поцікавились, чи не замерзла вона під час такої фотосесії.
До слова, не лише Хадід достатньо загартована, аби позувати в купальнику серед снігу. Ще три роки тому подібні фото показувала модель Кендалл Дженнер. А серед українських селебріті позувати на холоді в бікіні полюбляє Олена-Крістіна Лебідь.