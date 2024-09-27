Акцент на ноги: Хадід у золотій "кольчузі" підкорила Паризький тиждень моди. Фото

Тетяна Сухачова 27 вересня, 14:15

Одна з найпопулярніших манекенниць світу Джіджі Хадід прекрасно розуміє, які частини тіла є її козирем. Зокрема, розкішні ноги, які білявка часто полюбляє підкреслювати довжиною міні.

Вкотре вона так і зробила для вечірки бренду Rabanne в рамках Паризького тижня моди. На заході красуня показалася у "кольчузі" золотистого кольору, крізь яку ледь-ледь виднілося спіднє.

Зухвалий лук кохана Бредлі Купера доповнила зібраною зачіскою та стриманим мейкапом.

Супермодель Джіджі Хадід на Тижні моди у Парижі

Як вам образ Джіджі?

фото GETTY IMAGES

Джіджі Хадід в Парижі

29-річна красуня в золотому луці відвідала вечірку в Парижі

фото GETTY IMAGES

До речі, Джіджі, як і її сестра Белла, вже багато років входять до топу найпопулярніших моделей світу.

Нагадаємо, Джіджі вже близько року зустрічається з актором Бредлі Купером. Подейкують, чоловік от-от покличе її заміж.

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Хадід
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