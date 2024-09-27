Акцент на ноги: Хадід у золотій "кольчузі" підкорила Паризький тиждень моди. Фото
Одна з найпопулярніших манекенниць світу Джіджі Хадід прекрасно розуміє, які частини тіла є її козирем. Зокрема, розкішні ноги, які білявка часто полюбляє підкреслювати довжиною міні.
Вкотре вона так і зробила для вечірки бренду Rabanne в рамках Паризького тижня моди. На заході красуня показалася у "кольчузі" золотистого кольору, крізь яку ледь-ледь виднілося спіднє.
Зухвалий лук кохана Бредлі Купера доповнила зібраною зачіскою та стриманим мейкапом.
До речі, Джіджі, як і її сестра Белла, вже багато років входять до топу найпопулярніших моделей світу.
Нагадаємо, Джіджі вже близько року зустрічається з актором Бредлі Купером. Подейкують, чоловік от-от покличе її заміж.
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