Які прикраси носити в новому 2025 році: барокові перли, квіткові мотиви, charm-браслети та чокери. Фото

Пропонуємо до трендових суконь підібрати актуальні прикраси Фото Reserved

Прикраси – це справжня магія. Вони можуть перетворити буденне вбрання на витвір мистецтва, розповісти про ваш настрій або підкреслити індивідуальність. Масивні прикраси наче кричать про сміливість та бунтарство, а маленькі перлинки підкреслюють тендітність та ніжність.

Словом, саме завдяки цьому елементу можна говорити без слів. Не дарма королева Єлизавета II аксесуарами типу брошок висловлювала свою прихильність або протест на офіційних зустрічах.

Тож пропонуємо і вам дізнатися з нашого матеріалу про трендові аксесуари 2025, як ефектно заявляти про себе без слів.

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Перли

Стильні прикраси з перлами різноманітних розмірів – хіт майбутнього року. Особливо актуальними зараз є перли неправильної барокової форми. Вони чудово пасують у варіації сережок, чокерів і просто звичайного намиста. Бароко естетика цих прикрас чудово підкреслює вроду та робить образ більш тендітним.

Перлини неправильної форми виглядають оригінально і стильно Фото з Instagram

Сміливі асиметричні перли або маленькі ограновані - так чи інакше є квінтесенцією елегантності, що непідвладна часу.

Квіткові мотиви

Модні тенденції ювелірних виробів у всі часи були відображенням епохи, то ж і сучасні прикраси не є винятком. Глобальне потепління, погіршення екології та океани сміття – натуральність та природність в моді як протест всьому цьому.

Форма квітів може бути небанальною та пасуватиме як до сукні, так і до джинсів Фото з Instagram

Дизайнери демонструють на подіумах своє натхнення флорою і фауною, використовуючи складні форми і натуральні текстури. Найбільш явно прослідковуються різноманітні квіткові мотиви в прикрасах. Наприклад, витончені каблучки з пелюстками, підвіски у вигляді листя або ж трендові сережки з масивними квітами стають ключовими елементами колекцій.

Також квіткою можна прикрасити талію чи стегна Фото з Instagram Reserved

Максималізм

Максималістичні прикраси "вибивають" двері топ трендів, а мінімалізм, який оспівується останні кілька років, відходить на задній план. Аксесуари в цьому стилі – це про сміливість та бунтарство. Багатошаровість, комбінування та змішування різних текстур і матеріалів роблять цей стиль одними з найпопулярніших серед прикрас 2025.

Не бійтеся максималізму - він у тренді Фото з Instagram

Світові подіуми пропонують різноманіття варіацій того, як носити ці наймодніші прикраси сезону. Масивні ланцюжки, нашаровані один на одного браслети, колаборація золота та срібла, драматичні великі сережки – все на що вистачає уяви.

Довгі ланцюжки та намиста

В моду повертаються довгі намиста та ланцюжки, натхненні естетикою ретро та, знову ж таки, природою. На подіумах можна побачити ці прикраси у багатьох колекціях наступного року.

Довгі ланцюжки з кулонами маст хев сезону Фото з Instagram

Якщо на перший погляд здається, що цей тренд не для вас і ви не якась діва 1920-х, то це дарма. Довгі ланцюжки та намиста можна чудово поєднувати хоч з елегантними костюмами, хоч з футболкою та джинсами. Їх можна ще обмотувати навколо шиї кілька разів, носити асиметрично або навіть використовувати як пояс.

Підвіски з ініціалами

Модні експерти вважають, що наступного року підвіски з ініціалами будуть основним аксесуаром. Ця прикраса чудово персоналізує образ, вносить цікавий і зворушливий акцент. Від Хейлі Бібер до Кейт Міддлтон, знаменитості демонструють власні імена, назви улюблених спортивних команд або ініціали дітей.

Нарешті носити першу літеру свого імені на шиї модно, а не старомодно. І Хейлі Бібер про це, звісно ж, знає Фото з Instagram

Класичні або абстрактні літери – питання вашого вибору та смаку, так само як і матеріал підвіски. Такі прикраси зі срібла, перламутру, золота, емалі можуть бути як доповненням образу, так і просто річчю, яка зігріває душу і нікому не демонструється.

А можна замовити собі підвіску з повним ім'ям, і це теж буде неймовірно модно Фото з Instagram

Сharm-браслети

Так, вони знову в тренді – ті самі браслети, які розповідають історію періоду або цілого життя його власника. Ними прикрашають сумки, взуття, нашаровують один на одного на руці. Від ностальгічних італійських браслетів-оберегів до делікатних металевих дрібничок в стилі Пандори, здається, що це й досі найактуальніша біжутерія 2025.

"Чарівні" браслети здатні зробити ваш образ кокетливим та жіночним Фото з Instagram

Чокери

Мода циклічна, тому модні в кінці минулого століття чокери знову в тренді. Як типові з 90-х, так і довга стрічка або тоненький шарф, елегантно зав’язаний навколо шиї. Модні експерти пропонують не купувати їх, а робити своїми руками, бо таким чином ви зможете підлаштувати цю прикрасу під себе. Можна прикрашати бісером, вишивкою та мереживом. Наприклад, оксамитова чи шовкова стрічка ідеально підійде для цього експерименту.

Браслети кафи

Одна з найактуальніших прикрас 2025 року – це масивні браслети кафи. Ця прикраса, зазвичай, фігурує на подіумах у незвичних формах, але є і витончені варіанти, які охоплюють лише частину руки. Браслети кафи буду актуальними з нестандартних матеріалів – від гнучкого металу, натурального каменю до пластику та дерева.

Анджеліна Джолі нещодавно вигуляла вінтажні браслети на премію Gotham Awards 2024 Фото Getty Images

Вони дуже універсальні, їх можна носити з будь-яким вбранням. Одягайте їх на зап'ястя або біцепс, змішуйте між собою та підкреслюйте свій образ.

Брошки

Несподіване повернення в моду брошок надихає на термінову ревізію фамільних скриньок з прикрасами. У цього аксесуару цікава історія. Цим елементом можна було подавати невербальні знаки, заявляти про себе та демонструвати свій статус.

Перша леді протягом повномасштабного вторгнення зробила брошку своїм невербальним символом Фото Getty Images

Стрітстайл фото демонструють різноманіття стилізації цієї прикраси: від золотих, срібних з коштовними камінцями до квітів з тканини та пластикових пташок. Завдяки брошці навіть найтиповіший повсякденний лук заграє більш цікаво та яскраво.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, як прикрасити нігті камінцями та перлами. А також підготували матеріал про найактуальніші аксесуари цієї зими.