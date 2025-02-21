Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Натхненна вестерном: Белла Хадід у бікіні осідлала коня для фешн-зйомки

Тамара Кудрявченко - 21 лютого, 11:45
Белла Хадід в синьому купальнику

Белла Хадід приміряла купальники з власної колекції

Американська супермодель Белла Хадід представила результат своєї співпраці з брендом купальників Frankies Bikinis.

Белла не лише позувала для кампейну, а і створила власну колекцію бікіні, натхненну естетикою вестерну.

На фото, які модель показала в Instagram, вона в образі ковбойки демонструє на собі купальники з колекції.


Белла Хадід у рекламі купальників

Є щось сільське в цьому танкіні від Хадід

Фото @lilmami_lani

На одному з кадрів Хадід несеться галопом на коні.

Белла Хадід їде на коні

Белла, судячи зо всього, вправна наїзниця

Белла Хадід в образі ковбойки

28-річна Белла виглядає органічно в образі ковбойки

Модель Белла Хадід

Деякі кадри робили коло води

Белла Хадід з конем

Низ від танкіні дуже тоненький, як Хадід і любить

Є в колекції і етнічні мотиви

Є в колекції і етнічні мотиви

До слова, Белла Хадід часто позує саме на природі. Вона не боїться оголюватися взимку серед снігу та охоче демонструє фігуру не лише на пляжі, а й у лісі та коло озер.

Читайте також:

Сімейний талант: 60-річна мама сестер Хадід вдала з себе рок-зірку для атмосферного фотосету

На тверезу голову: Луценко, Монро, Хадід, Аффлек та інші зірки, які відмовились від алкоголю

Повернення янголів: Мосс, Бруні, Хадід, Амброзіо та Шер запалили на шоу Victoria's Secret після 6-річної перерви. Фото

Белла Хадід
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів