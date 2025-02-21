Натхненна вестерном: Белла Хадід у бікіні осідлала коня для фешн-зйомки
Американська супермодель Белла Хадід представила результат своєї співпраці з брендом купальників Frankies Bikinis.
Белла не лише позувала для кампейну, а і створила власну колекцію бікіні, натхненну естетикою вестерну.
На фото, які модель показала в Instagram, вона в образі ковбойки демонструє на собі купальники з колекції.
На одному з кадрів Хадід несеться галопом на коні.
До слова, Белла Хадід часто позує саме на природі. Вона не боїться оголюватися взимку серед снігу та охоче демонструє фігуру не лише на пляжі, а й у лісі та коло озер.
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