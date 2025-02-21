Натхненна вестерном: Белла Хадід у бікіні осідлала коня для фешн-зйомки

Белла Хадід приміряла купальники з власної колекції

Американська супермодель Белла Хадід представила результат своєї співпраці з брендом купальників Frankies Bikinis.

Белла не лише позувала для кампейну, а і створила власну колекцію бікіні, натхненну естетикою вестерну.

На фото, які модель показала в Instagram, вона в образі ковбойки демонструє на собі купальники з колекції.

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Є щось сільське в цьому танкіні від Хадід Фото @lilmami_lani

На одному з кадрів Хадід несеться галопом на коні.

Белла, судячи зо всього, вправна наїзниця

28-річна Белла виглядає органічно в образі ковбойки

Деякі кадри робили коло води

Низ від танкіні дуже тоненький, як Хадід і любить

Є в колекції і етнічні мотиви

До слова, Белла Хадід часто позує саме на природі. Вона не боїться оголюватися взимку серед снігу та охоче демонструє фігуру не лише на пляжі, а й у лісі та коло озер.