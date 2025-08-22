"Берегти свою самобунтність": Морозюк на честь 27-ми топлес вимазалася блакитною фарбою

Художниця Соня Морозюк 22-го серпня святкує день народження.

У свої 27 мисткиня розповіла думки і плани на наступний рік та розмалювала себе блакитною фарбою.

"Кажуть, що у 27 років відкривається особливий код — код завершення одного етапу і початку іншого. Я відчуваю це так: старе вже залишилось позаду, а нове тільки кличе.

Для мене цей вік про пошук свого сенсу — глибшого, справжнього. Про сміливість не підлаштовуватись, а йти своїм шляхом і берегти свою самоБУНТність — те, що я сама для себе відкрила й створила", - написала вона.

У свій день народження Морозюк символічно вимастилася фарбою

Соня ефектно входить у 28-ий рік життя

І посвітила пресом, над яким багато працює у спортзалі

