"Берегти свою самобунтність": Морозюк на честь 27-ми топлес вимазалася блакитною фарбою

Марія Мельник - 22 серпня, 11:15

Художниця Соня Морозюк 22-го серпня святкує день народження.

У свої 27 мисткиня розповіла думки і плани на наступний рік та розмалювала себе блакитною фарбою.

"Кажуть, що у 27 років відкривається особливий код — код завершення одного етапу і початку іншого. Я відчуваю це так: старе вже залишилось позаду, а нове тільки кличе.

Для мене цей вік про пошук свого сенсу — глибшого, справжнього. Про сміливість не підлаштовуватись, а йти своїм шляхом і берегти свою самоБУНТність — те, що я сама для себе відкрила й створила", - написала вона.


Морозюк топлес

У свій день народження Морозюк символічно вимастилася фарбою

Соня Морозюк оголила спину

Соня ефектно входить у 28-ий рік життя

Морозюк показала прес

І посвітила пресом, над яким багато працює у спортзалі

Нагадаємо, раніше Морозюк розповідала, як долає труднощі, та про своє життєві кредо.

Читайте також:

