"Берегти свою самобунтність": Морозюк на честь 27-ми топлес вимазалася блакитною фарбою
Художниця Соня Морозюк 22-го серпня святкує день народження.
У свої 27 мисткиня розповіла думки і плани на наступний рік та розмалювала себе блакитною фарбою.
"Кажуть, що у 27 років відкривається особливий код — код завершення одного етапу і початку іншого. Я відчуваю це так: старе вже залишилось позаду, а нове тільки кличе.
Для мене цей вік про пошук свого сенсу — глибшого, справжнього. Про сміливість не підлаштовуватись, а йти своїм шляхом і берегти свою самоБУНТність — те, що я сама для себе відкрила й створила", - написала вона.
Нагадаємо, раніше Морозюк розповідала, як долає труднощі, та про своє життєві кредо.
Приєднуйтесь до дискусії