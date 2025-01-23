"Пережила пизд*йшн": Морозюк про подолання труднощів та своє життєве кредо

Художниця Соня Морозюк, яка у 2023-му потрапила у корупційний скандал через свого екса, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, розказала, як долає труднощі і не дає собі здатися.

26-річна мисткиня також розказала про свої цінності і цілі.

"Так. Я пережила пизд*йшн. І до сих пір "розгрібаю" це все. Правда справдиться, так завжди. Останній стане першим. І це доводило мені життя вже не один раз. Але ніщо і ніхто не посміє забрати в мене прагнення жити. В мене сильна спина, витримає будь-який хрест. Ніхто і ніщо не зламає мою віру і наміри. А наміри мої — прожити своє життя. Реалізувати всі свої думки. Ніколи не боятись почуттів, емоцій. Кохати і бути коханою. Робити помилки, вчитись, досліджувати. Надихати інших і надихатись самій", - пояснила Морозюк.

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Художниця не уточнила, про які саме проблеми йде мова, однак, ймовірно, корупційний скандал з ексом зіграв не останню роль у формуванні її біографії

"Я будую свій сміливий світ. Де немає місця негативу, сором’язливості, критики. Немає "завтра" і є тільки "сьогодні". Фундамент мого світу — не намагатись виправдовувати чиїсь очікування. Бути собою, а не бути зручною", - розказала Соня про свої пріоритети.

Нагадаємо, про заручини Морозюк з сином фігуранта корупційного скандалу, стало відомо наприкінці 2023-го, після відкриття персональної виставки художниці в Києві. За словами мисткині, вона нічого не знала про "бізнес" Романа, з яким була знайома на той момент 5 місяців.

Пізніше художниця пояснила, звідки в неї дві квартири, і довела, що Гринкевич не причетний до їхньої купівлі. А у січні 2024-го Морозюк розірвала заручини з Гринкевичем.