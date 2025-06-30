Морозюк у Карпатах наробила спокусливих фото в купальнику з акцентом на бюст і прес
Художниця Соня Морозюк, яка недавно ділилася своєю підготовкою до літа, відправилася на ретрит у Карпатах.
У своєму Instagram колишня наречена фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича показала прес та підтягнуті форми у купальниках.
Також 26-річна Соня попозувала в повний зріст, демонструючи стрункі ніжки і чималі татуювання.
Нещодавно Морозюк публікувала відео, на якому грайливо пожмакала себе за сідниці, а ще розповіла, як справляється з життєвими труднощами.
До речі, вона також показувала фігуру на різних етапах скидання ваги та демонструвала, як повертала собі прес. Також художниця у шортиках ділилася процесом рахування калорій.
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