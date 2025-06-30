Морозюк у Карпатах наробила спокусливих фото в купальнику з акцентом на бюст і прес

Соня Морозюк у купальних луках посвітила пресом і пишним бюстом в Карпатах Фото instagram

Художниця Соня Морозюк, яка недавно ділилася своєю підготовкою до літа, відправилася на ретрит у Карпатах.

У своєму Instagram колишня наречена фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича показала прес та підтягнуті форми у купальниках.

Також 26-річна Соня попозувала в повний зріст, демонструючи стрункі ніжки і чималі татуювання.

Художниця у бікіні похвалилася пласким животом Кадр з instagram

Дівчина поспокушала підписників апетитним бюстом

Морозюк у рожевому монокіні підставила сонцю спокусливі форми Фото instagram

Ще один кадр знизу

Мисткиня виглядала ефектно у купальнику. До речі, вона приділяє чимало часу тренуванням, щоб мати таке тіло

Нещодавно Морозюк публікувала відео, на якому грайливо пожмакала себе за сідниці, а ще розповіла, як справляється з життєвими труднощами.

До речі, вона також показувала фігуру на різних етапах скидання ваги та демонструвала, як повертала собі прес. Також художниця у шортиках ділилася процесом рахування калорій.