Морозюк топлес креативно пожмякала себе за сідниці. Відео
Художниця Соня Морозюк вкотре похвалилася своїми результатами з тренувань та показала, як креативно створює мистецтво.
Соня топлес похвалилася на камеру підтягнутою спиною та використала свої сідниці, як полотно для творчості.
Морозюк вимазаними у чорній фарбі руками "пожмякала" себе за зад у білих штанях.
"Суботня версія. Повний мяу. Жмяк-жмяк", - підписала вона свій перфоманс.
Якось Морозюк хвалилася підписникам, що пройшла на тренажері 250 поверхів.
Також вона показувала, який вигляд мало її тіло на різних стадіях схуднення.
Приєднуйтесь до дискусії