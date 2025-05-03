Морозюк топлес креативно пожмякала себе за сідниці. Відео

Юлія Леськова - 3 травня, 14:30
Соня Морозюк робить селфі
Фото з Instagram Соні Морозюк

Художниця Соня Морозюк вкотре похвалилася своїми результатами з тренувань та показала, як креативно створює мистецтво. 

Соня топлес похвалилася на камеру підтягнутою спиною та використала свої сідниці, як полотно для творчості. 

Морозюк вимазаними у чорній фарбі руками "пожмякала" себе за зад у білих штанях. 


"Суботня версія. Повний мяу. Жмяк-жмяк", - підписала вона свій перфоманс. 

Соня Морозюк тримає себе за сідниці

Ось так і створюються новий мерч

Соня Морозюк попозувала топлес

Соня частенько показується у спортзалі, тож підтягнута спина - результат наполегливих тренувань

Якось Морозюк хвалилася підписникам, що пройшла на тренажері 250 поверхів. 

Також вона показувала, який вигляд мало її тіло на різних стадіях схуднення. 

Соня Морозюк
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