Морозюк топлес креативно пожмякала себе за сідниці. Відео

Фото з Instagram Соні Морозюк

Художниця Соня Морозюк вкотре похвалилася своїми результатами з тренувань та показала, як креативно створює мистецтво.

Соня топлес похвалилася на камеру підтягнутою спиною та використала свої сідниці, як полотно для творчості.

Морозюк вимазаними у чорній фарбі руками "пожмякала" себе за зад у білих штанях.

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"Суботня версія. Повний мяу. Жмяк-жмяк", - підписала вона свій перфоманс.

Ось так і створюються новий мерч

Соня частенько показується у спортзалі, тож підтягнута спина - результат наполегливих тренувань

Якось Морозюк хвалилася підписникам, що пройшла на тренажері 250 поверхів.

Також вона показувала, який вигляд мало її тіло на різних стадіях схуднення.