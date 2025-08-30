Фанати б'ють на сполох: Лайвлі та Рейнольдса запідозрили у розставанні
Одну із найпопулярніших пар Голлівуду, акторів Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса запідозрили у розриві.
За даними видання Times Entertainment, причиною чуток про кризу у відносинах зірок стало те, що Раян не привітав дружину з днем народження.
Лайвлі відсвяткувала своє 38-річчя 25 серпня. Фанати звернули увагу, що цьогоріч Раян не написав коханій привітання, хоч робив іронічні та зворушливі дописи щороку.
Також він не привітав її й з Днем матері.
Крім того, шанувальники помітили, що з соцмереж Рейнольдса зникли фото з Лайвлі, а останнє, коли він щось написав про дружину - датується минулим роком.
До того ж, мовчанка у соцмережах збіглася у часі з гучною справою Блейк проти свого колеги по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні. Тож, цілком ймовірно, що судова тяганина і звинувачення проти Блейк могли викликати непорозуміння у зірковій родині.
Самі актори поки ніяк не прокоментували чутки про складний період у шлюбі.
Як відомо, у Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса є четверо спільних дітей: 10-річна Джеймс, 8-річна Інес, 5-річна Бетті та 2-річний Оліс.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі у грудні минулого року подала до суду на Джастіна Бальдоні, звинувативши його у сексуальних домаганнях.
Бальдоні своєю чергою подав зустрічний позов, звинувативши акторку у неетичній поведінці та маніпулюванням ЗМІ. Також він звинувачував Раяна Рейнольдса в агресії.
Лайвлі на прем'єрі Marvel обтягнула соковиті форми блискучим комбінезоном, а Хадід оголила живіт у шкіряному монохромі
Блейк Лайвлі на прем'єрі попозувала у жакеті на голе тіло та дала розчуленій фанатці поносити її розкішну шубу. Фото
Пітт, Джолі, Крейг, Лайвлі та інші актори, які зрадили партнерів з колегами по зйомках