Пітт, Аффлек, Лайвлі та інші актори, які покинули своїх партнерів заради колег по фільмам

Коли двоє красивих людей знімаються разом у фільмі, глядачі не можуть не уявляти їхні позаекранні стосунки. Чи справжня ця сексуальна хімія? Чи не занадто їм сподобався постановочний поцілунок? Звісно, вони - професійні актори, але іноді яскрава хімія на екрані стає реальністю і людина, яка чекає вдома, не стає на заваді.

ТаблоID розкаже про акторів, які настільки "загралися" перед камерою, що покинули своїх партнерів і вступили у стосунки з колегами.

Анджеліна Джолі і Біллі Боб Торнтон

Наприкінці 90-х акторська пара Біллі Боб Торнтон і Лора Дерн була у серйозних стосунках і навіть жила разом. Але потім Торнтон отримав роль в комедії про авіадиспетчера "Керуючи польотами", де його колегою була Анджеліна Джолі. Під час зйомок між Торнтон і майже на 20 років молодшою Джолі почався палкий роман і вже в травні 2000 року пара одружилася у Вегасі, що шокувало всіх. А про Лору Дейн годі й говорити.

"Я поїхала з дому, щоб працювати над фільмом, і поки мене не було, мій хлопець одружився. Я більше ніколи не чула про нього. Це як раптова смерть. Ти не встигаєш ні оплакати, ні домовитися", - зізнавалася акторка.

Анджеліна Джолі і Біллі Боб Торнтон Фото Getty Images

Тим часом стосунки Торнтон-Джолі були дивними. Вони носили на шиї флакони з кров'ю одне одного, цілувалися на червоних доріжках (і хвалилися, що дорогою туди займалися сексом у лімузині) та давали інтерв'ю, від яких навіть загартовані публіцисти потребували відпустки.

У висновку, пара розлучилася у 2003 році.

Що стосується Лори Дерн, то вона отримала "Оскар" за "Історію шлюбу" і вийшла заміж.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт

Здавалося б, після досвіду з Торнтоном Джолі мала б заректися від романів з зайнятими акторами, але у 2004 році на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" вона познайомилася з Бредом Піттом, який був одружений з іконою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Одразу ж поповзли чутки про роман на знімальному майданчику, але Джолі та Пітт заперечували їх, наполягаючи на тому, що вони просто колеги по фільму, які добре ладнають між собою. Ну а далі ви знаєте, що було.

Втім вони були культовою парою, хоч стосунки почалися не з найкращої ноти Фото Getty Images

Пітт і Джолі оформили шлюб у 2014-му, а вже у 2016-му подали на розлучення. Анджеліна звинувачувала Бреда у насильстві до неї та дітей, а він жалівся, що вона налаштовує нащадків проти нього. Судова війна тягнулася до 2024 року, а екси залишилися у поганих стосунках. Також опіка над спільними дітьми Меддоксом, Паксом, Захарі, Шайло, двійнятам Вів'єн та Нокс залишилася за Анджеліною.

Стенлі Туччі та Еді Фалько

У 2002 році зірка "Диявол носить Prada" Стенлі Туччі зіграв разом з Еді Фалько з "Клану Сопрано" на Бродвеї у п'єсі "Френкі і Джонні в місячному сяйві". Постановка вимагала від них бути голими на сцені і зображати людей, які щойно мали сексуальний зв'язок. Але оголеність, схоже, не залишилася лише на сцені. Поповзли чутки, що у зірок був роман у реальному житті, і невдовзі Туччі розлучився з Кейт Спат, своєю дружиною з 1995 року, з якою у нього було троє спільних дітей.

Стенлі Туччі та Еді Фалько Фото Getty Images

Що б не відбувалося між Туччі та Фалько, це не тривало довго, і згодом Туччі примирився зі своєю дружиною. Пізніше Фалько розповіла про свій роман в інтерв'ю New York Times.

"Ми були разом, а потім розлучилися. Тому що це не може бути хорошою річчю. Він прекрасна людина, і він повернувся до своєї дружини і дітей, і я в захваті", - пояснила акторка.

Окрім цього, ні Туччі, ні Фалько ніколи не говорили про свій роман.

На жаль, дружина Стенлі Туччі згодом померла від раку грудей.

Блейк Лайвлі і Раян Рейнолдс

Блейк Лайвлі та Раян Рейнолдс не говорять, коли вони закохалися, але все вказує на те, що вони зблизилися на зйомках "Зеленого ліхтаря". Під час знімань їх помічали в Нью-Йорку, а їхнє близьке спілкування зруйнувало стосунки з партнерами на той момент.

Невдовзі після закінчення зйомок Лайвлі розійшлася з Леонардо ДіКапріо, тож подейкували, що Рейнолдс відбив кохану у її бойфренда.

Двоє закоханих одружилися у 2012 році.

Пара щаслива разом вже фото з instagram рейнолдса

Подружжя разом вже близько 13 років і виховують спільних доньок: Джеймс, Інес, Бетті та Олін. Цікаво, що Лайвлі і Рейнолдс мріють мати 9 дітей.

А не так давно Блейк втрапила у гучний скандал, коли подала до суду на свого колегу по "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні.

Біллі Крудап і Клер Дейнс

У 2003 році Біллі Крудап, актор з "Майже знамениті", і зірка "Ромео + Джульєтта" Клер Дейнс втрапили в гучний скандал. Під час зйомок "Краси по-англійськи" між колегами виникла така іскра, що Крудап врешті покинув свою вагітну дружину Мері-Луїз Паркер, а Дейнс розійшлася з бойфрендом, австралійським музикантом Беном Лі.

Біллі Крудап і Клер Дейнс Фото Getty Images

Як ви можете собі уявити, те, що Крудап кинув вагітну дружину заради набагато молодшої колеги викликало велику критику публіки і їхня репутація зазнала великих втрат.

Крудап і Дейнс розлучилися у 2006-му, і того ж року Дейнс познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Г'ю Денсі. Вони з Денсі разом уже 19 років і мають трьох дітей. Крудап також одружений з актрисою Наомі Воттс, з якою познайомився у 2016 році.

А от головна жертва ситуації, колишня дружина Крудапа Мері-Луїз Паркер, зберегла гідне мовчання заради сина Вільяма.

Мег Раян і Рассел Кроу

Зірка "Вам лист" Мег Раян і скандальний актор Рассел Кроу зустрілися під час зйомок "Доказ життя" 2000 року. На той момент шлюб Раян з Деннісом Квейдом був на стадії завершення, втім це не завадило ЗМІ затаврували її як зрадницю, що зашкодило її кар'єрі.

Режисер "Доказу життя" Тейлор Гекфорд навіть стверджував, що їхній роман безпосередньо спричинив провал фільму в прокаті.

На початку 00-х Райан відійшла від центру уваги, а коли повернулася на екрани, то почала обирати темні ролі.

Мег Раян і Рассел Кроу Фото Getty Images

Роман зірок Голлівуду був нетривалим і закінчився на не надто приємній ноті.

"Я була не в собі. Я зробила йому боляче в кінці. Я не могла мати ще одних тривалих стосунків, це був не той час. Тому я пішла", - пояснила акторка.

Попри весь хаос навколо їхнього роману, Кроу вважає Мег красивою і мужньою жінкою, а також сумує через втрату її товариства.

Рейчел Вайс і Деніел Крейг

Рейчел Вайс була у стосунках з режисером "Чорного лебедя" Дарреном Аронофскі майже десять років, поки не розпочала роботу над фільмом "Дім мрії" з Деніелом Крейгом. Актор також був у стосунках, проте хімія між ним і Вайс була беззаперечною.

Жодна зі сторін не стверджує, що саме "Дім мрії" став причиною розриву їхніх попередніх стосунків, проте зʼявилися вони на публіці невдовзі після закінчення зйомок, а одружилися лише через сім місяців.

Рейчел Вайс і Деніел Крейг Фото Getty Images

У 2018-му році Вайс подарувала Крейгу дочку. Варто зазначити, що у героя "Бондіани" є старша дочка від першого шлюбу з актрисою Фіоною Лаудон. У Рейчел також є дитина - від стосунків з Аронофскі.

Хелена Бонем Картер і Кеннет Брана

Кеннет Брана був одружений з Еммою Томпсон протягом п'яти років, до початку зйомок у "Франкенштейні". Там актор зустрів Хелену Бонем Картер і не зміг встояти.

Щойно Томпсон дізналася про ту інтрижку - розлучилася з Браною і була ображена на Картер багато років. Цікаво, що згодом Емма все ж пробачила Хелені.

До речі, стосунки Хелени і Кеннета тривали 5 років.

А як вам те, що потім вони зіграли в "Гаррі Поттері" всі разом? Колаж Facebook

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

Коли Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер розпочали зйомки "Шибайголови" у 2002 році, вони обидва перебували у тривалих стосунках. Аффлек був з Дженніфер Лопес, тоді як Гарнер була одружена зі Скоттом Фолі.

Попри те, що жодна зі сторін не зізнається в реальних зв'язках на знімальному майданчику, Аффлек підтвердив, що вони з Гарнер закохалися під час зйомок фільму про супергероїв.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер Фото Getty Images

Через рік після прем'єри "Шибайголови", у лютому 2003 року, Аффлек розірвав заручини з Лопес. Через два місяці Гарнер розійшлася з Фолі. У жовтні 2004 року вони вперше з'явилися на публіці на грі "Ред Сокс".

Згодом пара одружилася і була разом близько 10-ти років. У шлюбі народилося троє дітей - Вайолет, Фінн та Самюель. Відтоді Аффлек сходився і розходився зі своєю колишньою Дженніфер Лопес.

З Дженніфер Бен залишився у надто теплих стосунках і частий гість у неї і її бойфренда. Ба більше, подейкують Аффлек дуже шкодує, що колись розійшовся з Гарнер.

Іен Макгрегор і Мері Елізабет Вінстед





Наприкінці 2016 року Іен Макгрегор, який був одружений з Ів Мавракіс 22 роки, приєднався до акторського складу серіалу "Фарго", де грала Мері Елізабет Вінстед, що також була одружена.

Вже у жовтні 2017 року з'явилися фотографії Макгрегора і Вінстед, які цілуються і обіймаються в лондонському ресторані. У травні попереднього року Макгрегор розлучився зі своєю дружиною. Того ж місяця і Вінстед оголосила про розірвання шлюбу.

Ієн Макгрегор і Мері Елізабет Вінстед

Фото Getty Images

Невідомо, чи розпочалися стосунки Макгрегора і Вінстед до травня або ж між ними виник міцний, не інтимний зв'язок на знімальному майданчику. В будь-якому разі, одразу після публічного викриття пари в інтернеті розгорілася справжня драма.

22-річна дочка Макгрегора Клара назвала Вінстед "сміттям" в Instagram, але пізніше вибачилася за свої слова.

Сьогодні Макгрегор і Вінстед одружені і мають спільного сина.

Коли Іен отримав зірку на Голлівудській Алеї слави, то його доньки також були присутні, включно з Вінстед і їхнім спільним сином. Мабуть, настав мир.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про зірок, які мали стосунки зі своїми підлеглими.