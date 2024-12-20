"Люблю думати масштабно": "Холостяк" Терен пояснив, чому бажає мати п'ятьох дітей

Поки 13-ий сезон телешоу "Холостяк" наближається до романтичної (сподіваємося) розв'язки, його герой, ветеран Олександр "Терен" Будько у Instagram вирішив розказати про свої "червоні" прапорці" щодо жінок. Одним із таких виявилося небажання потенційної обраниці мати з ним 5 дітей.

Цю тему 28-річний Терен теж розкрив у окремому дописі.

Так, одним із red flags Олександра є неповага до всього українського та російськомовність.

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"Не підтримую цього не те, що в стосунках, а й загалом", - зазначив він.

Терен перелічив свої "червоні прапорці"

Іще один "прапорець" для Будько - брак підтримки з боку жінки.

"Я багато пробую нового в житті. Можливо, не всі ці речі потрібні, але відчувати підтримку коханої - справді важливо", - пояснив він.

"Відсутність самостійності. Для мене важливо, щоб моя кохана мала свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати. Я залюбки допоможу в цьому", - запевнив Олександр.

Відштовхнути його від жінки також можуть "недалекість" та відсутність почуття гумору.

У жінок, позбавлених гумору, шансів із "Холостяком" немає

"Невміння або небажання розуміти словник безбар’єрності. Небажання мати 5 дітей", - назвав він останні два пункти.

Останній викликав неоднозначну реакцію серед підписників. Зокрема декому здалося, що він суперечить вимозі Терена щодо самостійності та реалізованості, адже діти, тим паче, така їхня кількість є дуже великим навантаженням передусім на жінку.

"Як завжди, до жінки завищені очікування) і дітей народжуй, і при цьому карьеру май, почуття гумору при дітях не загуби та купа купа всього", - відзначила одна з підписниць Олександра.

"Хоча б одне народіть, тоді побачим як хочеться вагітніти жінкам знову", - написала інша.

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Про яку родину він мріє та звідки в нього взялося бажання мати п'ятьох дітей, Терен спробував пояснити в наступному пості.

"Коли мене питають, чому я кажу про п’ять дітей, я зазвичай відповідаю: "Ну, чому б і ні? У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей, треба братися за справу!" Але якщо серйозно, то, мабуть, ці жарти – це спосіб говорити про мою любов до великої родини. Для мене сім’я – це простір, де кожен почувається собою, де є підтримка, тепло й сміх. Так, я говорю про п’ять дітей іронічно – мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не значить, що я когось змушую або вважаю, що всі повинні так жити", - наголосив він.

"Сім’я – це про вибір. Кожна людина має право вирішувати, якою має бути її сім’я. Це може бути один малюк, троє дітей чи навіть ніхто – і це нормально. Я жартую про п’ять дітей, бо люблю думати масштабно й мріяти. Але це мої мрії, не чиїсь правила. І найголовніше: родина – це не про цифру. Це про якість відносин, про взаємопідтримку і любов. Навіть одна людина, яка любить тебе по-справжньому – це вже величезне щастя", - зазначив Терен.

"Тож нехай кожен будує свою "команду" так, як відчуває серцем. А я поки потренуюся з какао та сімейними вечорами – тут є ще над чим працювати!", - підсумував "Холостяк".

Допис Олександр проілюстрував таким фото

Нагадаємо, нещодавно Олександр "Терен" спростував фейки про те, що поранення, які призвели до ампутації ніг, він буцімто отримав у нетверезому стані.

Як відомо, в листопаді на кіноподії в Нью-Йорку Будько засвітився за ручку з 30-річною режисеркою, яка аж ніяк не належить до переліку претенденток на його серце в "Холостяку".