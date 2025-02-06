"Сталеві яйця": Огнєвіч пригадала, як переживала хейт після "Холостячки", та підтримала Терена і Бєлєнь

Співачка Злата Огнєвіч не змогла пройти повз драматичну та скандальну історію, яка розгортається навколо героя шоу "Холостяк-13" Олександра "Терена" Будька і його тепер уже колишньої дівчини Інни Бєлєнь.

39-річна артистка адресувала слова підтримки їм обом, позаяк, маючи досвід участі в "Холостячці", як ніхто розуміє, як їм зараз важко протистояти хвилі хейту.

Огнєвіч присвятила цій важкій темі кілька сторіс.

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""Холостяк": стільки хейту в обидві сторони... Ох... Я пригадала свій непростий період і хочу поділитися думками", - почала співачка.

Злата пригадала власний болісний досвід, пов'язаний із "Холостячкою"

"Взагалі, щоби пройти, витримати весь хейт, який на тебе так чи інакше виливається чи то після "Холостячки", чи то після "Холостяка", треба мати сталеві яйця. Це по-перше. По-друге, я - людина з шоубізнесу, де трапляються різні ситуації, і за всі роки своєї професії я відростила цей панцир сталевих яєць, і все одно мені було дуже і дуже непросто морально", - запевнила вона.

Зі слів Злати, їй знадобилася допомога психотерапевта та досить багато часу, щоби пройти через ті "моральні тортури".

"Тим більше, що, як ви пам'ятаєте всі, було багато незадоволених моїм вибором людей, і скільки на мене вилили бруду - якби не моя внутрішня сила, чесно, я не знаю, як би я з цим впоралась", - зізналася зірка.

Співачці дуже відгукнулося те, що зараз переживають Терен і Бєлєнь

Вона побажала Інні та Олександру сил і витримки, щоби пройти це випробування. А їхній аудиторії порадила жити своїм життям.

"Ну от звідки ми з вами знаємо, що там відбувається і стосунках, в душі, в серцях Інни і Саші? Ніхто з нас не знає жодну зі сторін, тому, будь ласка, відчепіться від людей, залиште їх у спокої і перестаньте лити бруд. Займіться своїм життям", - наголосила Злата.

Нагадаємо, серце Огнєвіч у 2-му сезоні "Холостячки" завоював підприємець Андрій Задворний. Та через півтора місяця після завершення шоу він її покинув. Як зізнавалася згодом Злата, вона не змогла до кінця пробачити Андрія за його вчинок, який вважає не гідним чоловіка, але бажає йому щастя.

Як відомо, один із залицяльників Огнєвіч на тому проєкті, фрідайвер Андрій Хветкевич через деякий час здійснив камінгаут та одружився з коханим чоловіком. На їхньому весіллі гуляла й Злата.