Щасливі та закохані: Купер і Хадід засвітилися на літньому побаченні у Парижі

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50-річного американського актора Бредлі Купера вкотре підловили по побаченні з 30-річною супермоделлю Джіджі Хадід. Цього разу прихильники натрапили на закоханих у Парижі.

Джіджі одягнула світло-сірий топ у рубчик та з глибоким декольте й світлі джинси. Свій аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Бредлі також був одягнутий по-літньому: в легкій білій сорочці та сірих штанях.

Цікаво, що пара залюбки поспілкувалася зі своїми шанувальниками.

Нагадаємо, про стосунки Бредлі Купера та Джіджі Хадід стало відомо восени 2023-го року. Тоді пара не коментувала свої стосунки, однак їх частенько помічали на побаченнях.

До речі, у Джіджі є 4-річна донечка Хаї від співака Зейна Маліка, а у Бредлі - 8-річна донька Лія від росіянки Ірини Шейк.