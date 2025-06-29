Щасливі та закохані: Купер і Хадід засвітилися на літньому побаченні у Парижі

Юлія Леськова - 29 червня, 13:55
Джіджі Хадід та Бредлі Купер на побаченні
Фото Getty Images

50-річного американського актора Бредлі Купера вкотре підловили по побаченні з 30-річною супермоделлю Джіджі Хадід. Цього разу прихильники натрапили на закоханих у Парижі. 

Джіджі одягнула світло-сірий топ у рубчик та з глибоким декольте й світлі джинси. Свій аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами. 

Бредлі також був одягнутий по-літньому: в легкій білій сорочці та сірих штанях. 


Цікаво, що пара залюбки поспілкувалася зі своїми шанувальниками. 

Нагадаємо, про стосунки Бредлі Купера та Джіджі Хадід стало відомо восени 2023-го року. Тоді пара не коментувала свої стосунки, однак їх частенько помічали на побаченнях. 

До речі, у Джіджі є 4-річна донечка Хаї від співака Зейна Маліка, а у Бредлі - 8-річна донька Лія від росіянки Ірини Шейк. 

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Джіджі Хадід
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