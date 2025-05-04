Тепер офіційно: Джіджі Хадід палким цілунком підтвердила свій роман з Бредлі Купером

Юлія Леськова - 4 травня, 09:34
Джіджі Хадід позує для фото
Фото з Instagram Джіджі Хадід

Американська супермодель Джіджі Хадід влаштувала розкішну вечірку з нагоди свого 30-річчя, яке святкувала нещодавно. У своєму Instagram красуня показала фото з івенту.

Джіджі перефотографувалася з усіма своїми гостями, показала торт і напої. Також вона вперше поділилася світлиною зі своїм бойфрендом, 50-річним актором Бредлі Купером.

Джіджі ніжно зацілувала свого коханого на тлі святкового торта.


"Я почуваюся такою щасливою, що мені 30! Мені так пощастило бути мамою, подругою, партнером, сестрою, дочкою, колегою для деяких з найнеймовірніших людей!" - написала вона під фото. 

Джіджі Хадід цілує Бредлі Купера
Джіджі зацілувала свого бойфренда на очах друзів та колег
Джіджі Хадід святкувала 30-річчя

Цікаво, що загадала Хадід, коли задувала свічки на торті?

Джіджі Хадід на святковій вечірці

В іменинниці був великий триповерховий торт

Ще у 2023-му році стало відомо про стосунки Бредлі Купера та Джіджі Хадід. Їх часто помічали разом на побаченнях та у колі друзів. 

До слова, у Джіджі є 4-річна донька Хаї від стосунків зі співаком Зейном Маліком, а у Бредлі - 8-річна донька Лія від Ірини Шейк. 

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