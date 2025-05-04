Тепер офіційно: Джіджі Хадід палким цілунком підтвердила свій роман з Бредлі Купером

Фото з Instagram Джіджі Хадід

Американська супермодель Джіджі Хадід влаштувала розкішну вечірку з нагоди свого 30-річчя, яке святкувала нещодавно. У своєму Instagram красуня показала фото з івенту.

Джіджі перефотографувалася з усіма своїми гостями, показала торт і напої. Також вона вперше поділилася світлиною зі своїм бойфрендом, 50-річним актором Бредлі Купером.

Джіджі ніжно зацілувала свого коханого на тлі святкового торта.

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"Я почуваюся такою щасливою, що мені 30! Мені так пощастило бути мамою, подругою, партнером, сестрою, дочкою, колегою для деяких з найнеймовірніших людей!" - написала вона під фото.

Джіджі зацілувала свого бойфренда на очах друзів та колег

Цікаво, що загадала Хадід, коли задувала свічки на торті?

В іменинниці був великий триповерховий торт

Ще у 2023-му році стало відомо про стосунки Бредлі Купера та Джіджі Хадід. Їх часто помічали разом на побаченнях та у колі друзів.

До слова, у Джіджі є 4-річна донька Хаї від стосунків зі співаком Зейном Маліком, а у Бредлі - 8-річна донька Лія від Ірини Шейк.