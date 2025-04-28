Закохані голубки: Джіджі Хадід на її 30-річчі підловили за ручку з Бредлі Купером. Фото

Карина Тімкова - 28 квітня, 17:00

Супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно прикрашала обкладинку Vogue, днями відсвяткувала своє 30-річчя.

З цієї нагоди вона влаштувала зіркову вечірку у Нью-Йорку, на яку її супроводжував її бойфренд, 50-річний актор Бредлі Купер. Парочку зазнімкували папараці перед початком свята.

Привітати манекенницю також прийшли її сестра Белла Хадід, модель Емілі Ратаковскі та актриса Енн Хетевей. Про це пише People.

Джіджі Хадід і Бредлі Купер показалися разом на вечірці

Закохана парочка трималася за руки

Фото Getty Images

Інсайдери розповіли, що знаменитості багато цілувались і весело проводили час на заході.

Нагадаємо, про стосунки Джіджі й Бредлі стало відомо восени 2023 року. З того часу закоханих часто помічали разом. Пара не боїться розважатися публічно. А нещодавно в мережі покепкували з актора.

До речі, Хадід має 4-річну доньку Хаї від співака Зейна Маліка, а Купер — 8-річну Лію від росіянки Ірини Шейк.

Джіджі, яка є однією з найбагатших моделей, любить вдягати спокусливі луки та експериментувати зі стилем.

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Модель Джіджі Хадід Белла Хадід
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