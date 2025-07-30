"Сексуально небезпечна": Булітко в топі насмішила звабливим танцем біля стовпа. Відео

Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко повеселила підписників звабливим танцем.

У своєму Instagram акторка запостила відео, де показала "сексуально небезпечну" себе.

Однак під час танцю щось пішло не так.

Вікторія з тих, хто не боїться проявлятися у соцмережах

Нагадаємо, у 2024-му актриса заручилася з музикантом, своїм колегою за гуртомMETELyK Кирилом Поповичем. Пара не приховує свої стосунки, ба більше, хизується ними.

Місяць тому Вікторія і Кирило влаштували спільний романтичний фотосет на даху столичної багатоповерхівки.