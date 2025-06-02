Булітко з нареченим попозували для чуттєвих фото на даху київської багатоповерхівки

Марія Ткаченко - 2 червня, 11:45
Вікторія Булітко
Фото Vitalii Zhurko

Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко разом зі своїми нареченим Кирилом Поповичем утнули романтичну фотосесію на незвичній локації: даху столичної багатоповерхівки.

Зйомка відбувалася в хмарку погоду, а вітер трохи "попрацював" над зачіскою Віки. Та і те, і інше лише додало вайбу світлинам, опублікованим у Instagram.

Вікторія Булітко та Кирило Попович

Вікторія з Кирилом удвох попозували для фото


Булітко з Дизель Шоу

Тлом для фотосету стали небо та міський краєвид

Вікторія Булітко з Дизель Студіо
Віка Булітко

Було зроблено й декілька "сольних" фото

Фотосесія Булітко

42-річна Булітко зазнімкувалася в різних луках

Актриса Вікторія Булітко
Наречений Булітко

Нагадаємо, Булітко та Попович, яких, крім кохання, об'єднує гурт "Metelyk", заручилися в січні 2024-го року. Музикант влаштував коханій освідчення-сюрприз у її день народження. 

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