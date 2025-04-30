Зірка "Дизель Шоу" Булітко у мереживній білизні та панчохах показала, як зваблює нареченого на кумедному відео
Акторка та співачка Вікторія Булітко насмішила новим роликом, в якому намагалася жартома звабити свого нареченого, музиканта Кирила Поповича.
Перед камерою 42-річна зірка "Дизель Шоу" з'явилася в оранжевому халатику з леопардовим принтом, який ефектно розкрила, показавши свою білу мереживну білизну.
Далі вона почала спокусливо рухатися для коханого, але "втратила свідомість". Відео так і називається: "Коли вирішила станцювати для нього, а тобі за 30".
Нагадаємо, з Кирилом Вікторія заручилася ще минулого року, але весілля поки не було. Пара не хоче влаштовувати гулянь під час війни. А декілька років тому співачка зіткнулася з серйозною хворобою.
Також Булітко полюбляє робити сексі фото. Нещодавно вона влаштувала зйомку з дуже глибоким декольте.
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