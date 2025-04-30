Зірка "Дизель Шоу" Булітко у мереживній білизні та панчохах показала, як зваблює нареченого на кумедному відео

Вікторія Булітко повеселила відео зі своїм нареченим Фото instagram

Акторка та співачка Вікторія Булітко насмішила новим роликом, в якому намагалася жартома звабити свого нареченого, музиканта Кирила Поповича.

Перед камерою 42-річна зірка "Дизель Шоу" з'явилася в оранжевому халатику з леопардовим принтом, який ефектно розкрила, показавши свою білу мереживну білизну.

Далі вона почала спокусливо рухатися для коханого, але "втратила свідомість". Відео так і називається: "Коли вирішила станцювати для нього, а тобі за 30".

Булітко засвітила свій сексі лук з високими панчохами Кадр з instagram

Акторка ефектно покрутила головою під час свого мінітанцю

Але, на жаль, "знепритомніла"

Нагадаємо, з Кирилом Вікторія заручилася ще минулого року, але весілля поки не було. Пара не хоче влаштовувати гулянь під час війни. А декілька років тому співачка зіткнулася з серйозною хворобою.

Також Булітко полюбляє робити сексі фото. Нещодавно вона влаштувала зйомку з дуже глибоким декольте.