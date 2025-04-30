Зірка "Дизель Шоу" Булітко у мереживній білизні та панчохах показала, як зваблює нареченого на кумедному відео

Карина Тімкова - 30 квітня, 17:30
Вікторія Булітко показала веселий ролик з нареченим

Вікторія Булітко повеселила відео зі своїм нареченим

Фото instagram

Акторка та співачка Вікторія Булітко насмішила новим роликом, в якому намагалася жартома звабити свого нареченого, музиканта Кирила Поповича.

Перед камерою 42-річна зірка "Дизель Шоу" з'явилася в оранжевому халатику з леопардовим принтом, який ефектно розкрила, показавши свою білу мереживну білизну.

Далі вона почала спокусливо рухатися для коханого, але "втратила свідомість". Відео так і називається: "Коли вирішила станцювати для нього, а тобі за 30".

Вікторія Булітко показала, як зваблює нареченого
Булітко засвітила свій сексі лук з високими панчохами
Кадр з instagram
Вікторія Булітко у білизні присіла до нареченого для сексі танцю

Акторка ефектно покрутила головою під час свого мінітанцю

Вікторія Булітко показала танці для коханого після 30

Але, на жаль, "знепритомніла"

Нагадаємо, з Кирилом Вікторія заручилася ще минулого року, але весілля поки не було. Пара не хоче влаштовувати гулянь під час війни. А декілька років тому співачка зіткнулася з серйозною хворобою.

Також Булітко полюбляє робити сексі фото. Нещодавно вона влаштувала зйомку з дуже глибоким декольте.

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