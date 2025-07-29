Бужинська з молодшими дітьми і чоловіком замилували обіймами на тлі норвезьких краєвидів

Марія Мельник - 29 липня, 14:10

Співачка Катерина Бужинська з молодшими дітьми - 8-річними двійнятами Дмитром та Катрусею і чоловіком Дімітаром Стойчевим показалися у Норвегії.

У своєму Instagram виконавиця запостила фото, де замилувала обіймами з членами родини на тлі мальовничих пейзажів.

Бужинська у жовто-блакитному

Катерина подорожує у патріотичних луках

Фіорди у Норвегії

До речі, фіорди - це вузькі, глибокі морські затоки, які врізаються в сушу, часто з крутими берегами, що утворилися в результаті затоплення морем долин, оброблених льодовиками


Бужинська з чоловіком і дітьми

Катерина також має 18-річну доньку Олену від попередніх стосунків

Зірка розбавила сірі пейзажі яскравим луком
Зірка розбавила сірі пейзажі яскравим луком

Як відомо, Бужинська з тих, хто подорожує впродовж року. На початку травня Катерина Бужинська відкрила пляжний сезон в Одесі.

А кілька тижнів тому зірка з родиною навідувалися у Грецію, куди вони їздять вже 11 років поспіль.

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