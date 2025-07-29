Бужинська з молодшими дітьми і чоловіком замилували обіймами на тлі норвезьких краєвидів
Співачка Катерина Бужинська з молодшими дітьми - 8-річними двійнятами Дмитром та Катрусею і чоловіком Дімітаром Стойчевим показалися у Норвегії.
У своєму Instagram виконавиця запостила фото, де замилувала обіймами з членами родини на тлі мальовничих пейзажів.
Як відомо, Бужинська з тих, хто подорожує впродовж року. На початку травня Катерина Бужинська відкрила пляжний сезон в Одесі.
А кілька тижнів тому зірка з родиною навідувалися у Грецію, куди вони їздять вже 11 років поспіль.
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