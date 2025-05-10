"Відкрили пляжний сезон": Бужинська у яскравому купальнику посвітила тілом коло басейну в Одесі

Юлія Леськова - 10 травня, 13:17
Катерина Бужинська попозувала для фото
Фото з Instagram Катерини Бужинської

Співачка Катерина Бужинська поїхала з концертом в Одесу, однак знайшла час й для того, аби відкрити пляжний сезон. 

Бужинська попозувала коло басейну у яскравому купальнику з геометричним принтом, пляжній накидці, штанях та хусточці. 

"Вітання з рідної Одеси! Сьогодні відкрили пляжний сезон", - написала Катерина. 


Катерина Бужиннська у купальнику
Бужинська в Одесі відкрила пляжний сезон
Катерина Бужинська в Одесі

Співачка не забула показати форми в купальнику

До речі, на початку квітня Катерина Бужинська відпочивала зі своїми молодшими дітьми у теплих краях, де хизувалася пишним бюстом на тлі мальовничих краєвидів. 

А восени співачка повезла дітей до Парижа, де здійснила їхню мрію

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