"Відкрили пляжний сезон": Бужинська у яскравому купальнику посвітила тілом коло басейну в Одесі
Співачка Катерина Бужинська поїхала з концертом в Одесу, однак знайшла час й для того, аби відкрити пляжний сезон.
Бужинська попозувала коло басейну у яскравому купальнику з геометричним принтом, пляжній накидці, штанях та хусточці.
"Вітання з рідної Одеси! Сьогодні відкрили пляжний сезон", - написала Катерина.
До речі, на початку квітня Катерина Бужинська відпочивала зі своїми молодшими дітьми у теплих краях, де хизувалася пишним бюстом на тлі мальовничих краєвидів.
А восени співачка повезла дітей до Парижа, де здійснила їхню мрію.
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