Бужинська на відпочинку з дітьми похвалилася формами в яскравому ліфі та спідниці з розрізом

Співачка Катерина Бужинська цінує час, проведений зі своїми двійнятами, Дмитриком і Катрусею. Особливо артистка полюбляє відпочивати з дітьми у теплих краях, що і зробила під час їхніх весняних канікул.

І традиційно Катя підготувала для відпустки яскраві вбрання для всієї родини. Причому, для себе вона вибрала українській бренди.

Зокрема, Бужинська покрасувалася в яскравому рожевому костюмі, що складається з ліфа з золотою пряжкою та спідниці максі з високим розрізом і такою самою пряжкою на талії.

Схоже, Катерина відпочиває в Єгипті

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Для діток Катя підібрала соковиті луки в яскравий принт, але цього разу не однакові.

Співачка полюбляє вдягати 8-річний двійнят яскраво

Як розказувала 45-річна Бужинська раніше, вона вже 20 років перебуває приблизно в однаковій вазі - 52-56 кілограмів. І претензій до своєї зовнішності мама трьох дітей не має.