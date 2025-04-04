Бужинська на відпочинку з дітьми похвалилася формами в яскравому ліфі та спідниці з розрізом
Співачка Катерина Бужинська цінує час, проведений зі своїми двійнятами, Дмитриком і Катрусею. Особливо артистка полюбляє відпочивати з дітьми у теплих краях, що і зробила під час їхніх весняних канікул.
І традиційно Катя підготувала для відпустки яскраві вбрання для всієї родини. Причому, для себе вона вибрала українській бренди.
Зокрема, Бужинська покрасувалася в яскравому рожевому костюмі, що складається з ліфа з золотою пряжкою та спідниці максі з високим розрізом і такою самою пряжкою на талії.
Для діток Катя підібрала соковиті луки в яскравий принт, але цього разу не однакові.
Як розказувала 45-річна Бужинська раніше, вона вже 20 років перебуває приблизно в однаковій вазі - 52-56 кілограмів. І претензій до своєї зовнішності мама трьох дітей не має.