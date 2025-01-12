Бужинська у пальті з хутром показала, як ліпить сніговика зі своїми 8-річними дітьми
Співачка Катерина Бужинська знову потішила зимовим контентом зі своїми молодшими дітьми.
Зірка у своєму Instagram показала, як разом з сином Дмитриком і донькою Катериною ліпить сніговика.
"Зима-зима! Ти щастя принеси у кожен дім! Добра! Любові й надію всім! І мирне небо подаруй!" - написала вона.
До речі, нещодавно двійнятам Катерини Бужинської виповнилося 8 років.
Також у співачки є старша донька Олена, яка нині проживає в Німеччині. Дівчина днями відсвяткувала своє 18-річчя.
Приєднуйтесь до дискусії