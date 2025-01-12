Бужинська у пальті з хутром показала, як ліпить сніговика зі своїми 8-річними дітьми

Юлія Леськова 12 січня, 12:58
Катерина Бужинська попозувала для фото
Фото з Instagram Катерини Бужинської

Співачка Катерина Бужинська знову потішила зимовим контентом зі своїми молодшими дітьми.

Зірка у своєму Instagram показала, як разом з сином Дмитриком і донькою Катериною ліпить сніговика.

"Зима-зима! Ти щастя принеси у кожен дім! Добра! Любові й надію всім! І мирне небо подаруй!" - написала вона.


Бужинська показала розваги з дітьми

Катерина з дітьми влаштували справжній зимовий відпочинок

Катерина Бужинська з дітьми на фото
Однак, чомусь сніговика родина ліпить без рукавичок
Катерина Бужинська з донькою Катею


Скріншот з Instagram Катерини Бужинської

До речі, нещодавно двійнятам Катерини Бужинської виповнилося 8 років.

Також у співачки є старша донька Олена, яка нині проживає в Німеччині. Дівчина днями відсвяткувала своє 18-річчя.

Читайте також:

"Щасливі діти - щаслива мама": Бужинська у Парижі здійснила мрію 7-річних сина і доньки

Бужинська в обтислому кетс'юті з виразним декольте похизувалася пишним бюстом на тлі ялинки. Відео

Бужинська засвітила лице без макіяжу та перевтілилася у вогняну жінку-вамп. Відео

бужинська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів