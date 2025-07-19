"Наче вчора народилися": Бужинська в купальнику помилувалася дорослими двійнятами на відпочинку в Греції

Фото з Instagram Катерини Бужинської

Співачка Катерина Бужинська показалася з молодшими дітьми - 8-річними двійнятами Дмитром та Катрусею - і чоловіком на морському відпочинку, куди вони їздять влітку вже 11 років поспіль.

Катя виклала фото у купальнику, попозувала з чоловіком на тлі пальм та наробила фото з дітьми коло розкішної вілли.

"Смарагдовий острів Тасос в Греції. Наше улюблене місце відпочинку влітку, ми сюди приїжджаємо 11 років поспіль. Смарагдовий острів Тасос — це один із найзеленіших і найфотогенічніших островів Греції, розташований у Егейському морі. Смачна їжа, і найголовніше для мене, людини публічної професії - тиша і спокій! Тут поєднуються краса природи, історія і багатство культури. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій, зелень і relax", - написала Бужинська.

Співачка попозувала на тлі неймовірних пейзажів

Катерина помилувалася своїми дітьми в однакових купальниках

Здається, діти щасливі відпочивати на грецькому острові

Бужинська показала фото з відпочинку у Греції

Також Катерина пригорнула дітей на пляжі та висловилася про те, як швидко вони підросли.

"Як швидко виросли діти, наче вчора народились…Час летить. Здається, вчора дивилась на їх перші кроки, перший сміх, перше слово. З кожним роком вони набирають досвіду, ростуть у розмірах і в інтелекті, стають більш незалежними і впевненими у собі. Це непомітне, але водночас надзвичайно швидке зростання нагадує про цінність кожної миті, яку потрібно цінувати і берегти. Дуже важливо цінувати ці миті і бути поруч, щоб підтримати і направити в вірне русло життя", - додала вона.

До речі, сама зірка купила собі такий же купальник... Виходить, пляжний фемілі-лук

Нагадаємо, на початку травня Катерина Бужинська відкрила пляжний сезон в Одесі та попозувала у купальнику коло басейну.

До речі, наприкінці січня співачка возила дітей відпочивати у Домінікану.