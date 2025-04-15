"Це змінить все": Луценко пояснила, що заважає займатися спортом і як з цим бути

Професійна тренерка Аніта Луценко з тих, хто не знаходить виправдання своїй (і не тільки) ліні.

У своєму Instagram 41-річна Луценко проаналізувала, що часто стає на заваді занять спортом і чому.

"По-перше, це невіра в те, що щось зміниться, якщо докладати не фантастичні і нереальні зусилля. Коли кажеш, що і 15-20 хв. тренувань на день чи через день змінять тіло і стан - люди не вірять і навіть не пробують. Проте ті, хто спробув, знають, що це працює", - запевнила Аніта.

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"По-друге, пам'ять про те, що колись вже пробувала і не вийшло. Але зазвичай у людей в голові 90% неправдивої інформації і повно міфів, що не працюють. Є думка, що і цього разу не вийде. По-третє, прогнозування наперед. А от коли я все зроблю, воно зникне. Так, коли зуби чистиш, то вони здорові, а коли перестанеш, то стануть хворі. Тому є сенс налаштовуватись на піклування про тіло як звичайну щоденну рутину, а не як ривок і паузу", - порадила тренерка.

Чи впізнаєте себе в якомусь з пунктів?

На думку Луценко, невирішені медичні і психологічні питання також заважають почати вести спортивний спосіб життя:

"Болить коліно, живіт, проблеми із набряками - звернись до лікаря. Спорт і їжа будуть допомагати, але іноді іти буде занадто важко. Починати зміни на сильному стресі - теж не ок. Бо зміни - це теж додатковий стрес".

"Відсутність мотивації. Точніше нерозуміння, як багато зміниться в житті з появою тренувань і більш чистого харчування. Це змінить все. Більше впевненості, сили, енергії, меньше болю в спині, напруження і тревожності. А от ідея хочу займатися, щоб тільки схуднути - провальна ще напочатку", - запевнила Аніта.

Нагадаємо, раніше Луценко розказувала, чому спорт - зовсім не про схуднення.