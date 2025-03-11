Не впадати в жертву і не аб'юзити себе: Луценко у 41-й день народження наробила грайливих фото у міні та розказала, чого навчилася

Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко 11-го березня святкує свій 41-ий день народження.

З нагоди свята у своєму Instagram іменинниця запостила фото у чорному міні і зізналася в любові до життя.

"Happy birthday to me. Оце я, чесно кажучи, даю. Обожнюю себе, своє життя, роботу, друзів, сім‘ю, вас. Просто щаслива бути", - підписала фото Аніта.

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Аніта вривається у свій 42-ий рік життя на струнких і підкачаних ніжках

А ще Луценко поділилася, чого навчилася за 41 рік життя.

"Бути - а не здаватися", - важливий висновок від Аніти.

Чути себе і відчувати

Перестати аб'юзити себе... та інших



Як відомо, у своєму блозі Луценко дає чимало корисних порад для тих, хто хоче подовжити своє життя і підвищити його якість.

Раніше вона розказувала, скільки води треба пити щоденно, чим краще заїдати стрес, коли не варто розпочинати схуднення та давала багато корисних порад.