Не впадати в жертву і не аб'юзити себе: Луценко у 41-й день народження наробила грайливих фото у міні та розказала, чого навчилася
Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко 11-го березня святкує свій 41-ий день народження.
З нагоди свята у своєму Instagram іменинниця запостила фото у чорному міні і зізналася в любові до життя.
"Happy birthday to me. Оце я, чесно кажучи, даю. Обожнюю себе, своє життя, роботу, друзів, сім‘ю, вас. Просто щаслива бути", - підписала фото Аніта.
А ще Луценко поділилася, чого навчилася за 41 рік життя.
Як відомо, у своєму блозі Луценко дає чимало корисних порад для тих, хто хоче подовжити своє життя і підвищити його якість.
Раніше вона розказувала, скільки води треба пити щоденно, чим краще заїдати стрес, коли не варто розпочинати схуднення та давала багато корисних порад.
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