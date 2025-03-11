Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Не впадати в жертву і не аб'юзити себе: Луценко у 41-й день народження наробила грайливих фото у міні та розказала, чого навчилася

Марія Мельник - 11 березня, 09:45
Аніта Луценко у чорній сукні
фото vashi_spohady

Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко 11-го березня святкує свій 41-ий день народження.

З нагоди свята у своєму Instagram іменинниця запостила фото у чорному міні і зізналася в любові до життя.

"Happy birthday to me. Оце я, чесно кажучи, даю. Обожнюю себе, своє життя, роботу, друзів, сім‘ю, вас. Просто щаслива бути", - підписала фото Аніта.


Аніта Луценко у чорній сукні посвітила ніжками

Аніта вривається у свій 42-ий рік життя на струнких і підкачаних ніжках

А ще Луценко поділилася, чого навчилася за 41 рік життя.

Аніта Луценко у білій сорочці та чорних штанах

"Бути - а не здаватися", - важливий висновок від Аніти.

Аніта Луценко про уроки життя
Чути себе і відчувати

Чути себе і відчувати

Аніта Луценко в океані

Перестати аб'юзити себе... та інших


Аніта Луценко в мінісукні

Як відомо, у своєму блозі Луценко дає чимало корисних порад для тих, хто хоче подовжити своє життя і підвищити його якість.

Раніше вона розказувала, скільки води треба пити щоденно, чим краще заїдати стрес, коли не варто розпочинати схуднення та давала багато корисних порад.

Читайте також:

"Насолода від змін буде сильною": Луценко дала поради, як займатися спортом після 35

"Руки зайняті, ви жуєте": Аніта Луценко порадила, чим заїдати стрес без шкоди для здоров'я

Щодня качати попу і не лише: Луценко назвала три помилки тренувань, які віддаляють результат

Луценко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів