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Щодня качати попу і не лише: Луценко назвала три помилки тренувань, які віддаляють результат

Тамара Кудрявченко - 5 березня, 14:20
Аніта Луценко про помилки у тренуваннях

Аніта Луценко поганого не порадить

Професійна тренерка Аніта Луценко продовжує ділитися з підписниками важливою інформацією про тренування і харчування

Цього разу блогерка назвала головні помилки, яких ми часто припускаємося, займаючись спортом.

Перше, чого варто не допускати, регулярно тренуючись, - це перенавантаження.


"Наші м‘язи ростуть і вдосконалюються, міцніють і вимальовують красиву форму не коли ми тренуємося, а коли відпочиваємо після гарного тренування, тому важливо мати організований план тренувань, що не виглядає як щодня качати попу. Це шлях в розчарування", - запевняє Луценко.

Аніта Луценко качає попу

Не перевантажуйтеся і грамотно плануйте тренування на різні групи м'язів та з різною інтенсивністю. Раніше Луценко розповідала, чому жінкам після 35 років варто робити силові

Фото з Instagram

Також, звісно ж, дуже небезпечною може бути неправильна техніка виконання вправ.

"Будь-яка вправа ефективна, коли виконується з потрібною амплітудою і суглоби рухаються натурально. Якщо виконувати вправи без техніки, результат не буде видно + будуть виникати травми", - застерегла Аніта.

Аніта Луценко фото

Слідкуйте за технікою виконання вправ - нагадує Луценко

І третя помилка - тренуватися, але не думати про харчування.

"Це демотивує, бо ти не побачиш бажаного результату. Їжа потрібна і вплине на схуднення, пружність, стан шкіри, набір маси. А от тренування потрібні для розвитку гарної постави, гнучкості, сили, рельєфу, міцних кісток і "свіжого" ментального стану", - наголосила тренерка.

Нагадаємо, нещодавно 40-річна Луценко ділилася своєю думкою про ліки на кшталт "Оземпіку", а також радила, якою їжею краще заїдати стрес.

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аніта луценко
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