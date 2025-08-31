"Виросли неймовірними людьми": Чак Норріс щемливо привітав дітей-двійнят з 24-річчям

Фото з Instagram Чака Норріса

85-річний американський актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс ніжно привітав своїх дітей-двійнят Денілі та Дакоту з днем народження. Молодшим дітям зірки виповнилося по 24 роки.

У своїх сторіс Норріс поширив допис доньки Денілі та привітав одразу обох дітей.

"З днем народження, неймовірні двійнята! Дані, ми з твоєю мамою так пишаємося тобою та твоїм братом. Ви обидва виросли неймовірними людьми і бути вашими батьками - найбільше благословення. Ми любимо вас більше, ніж можна передати словами", - написав Чак.

"Це знову мій день народження? Що ж, робимо крок у 24", - написала Денілі Фото з Instagram Денілі Норріс

Як вважаєте, схожа дівчина на свого знаменитого татка?

Під дописом дочки актор написав: "З днем народження, серденько! Люблю тебе і твого брата так сильно".

Фото сина Дакоти Чак не поширював, але також присвятив йому привітання Фото з Instagram Дакоти Норріс

"З днем народження, інша половина мене. Дякую, що був моїм найкращим другом ці 24 роки", - написала Денілі свому брату

Нагадаємо, нещодавно Чак Норріс на гавайському пляжі попозував з дружиною та молодшими дітьми для рідкісного фото.

До речі, минулого року Чак зворушливо привітав кохану дружину з річницею шлюбу.