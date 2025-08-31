"Виросли неймовірними людьми": Чак Норріс щемливо привітав дітей-двійнят з 24-річчям

85-річний американський актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс ніжно привітав своїх дітей-двійнят Денілі та Дакоту з днем народження. Молодшим дітям зірки виповнилося по 24 роки. 

У своїх сторіс Норріс поширив допис доньки Денілі та привітав одразу обох дітей. 

"З днем народження, неймовірні двійнята! Дані, ми з твоєю мамою так пишаємося тобою та твоїм братом. Ви обидва виросли неймовірними людьми і бути вашими батьками - найбільше благословення. Ми любимо вас більше, ніж можна передати словами", - написав Чак. 


"Це знову мій день народження? Що ж, робимо крок у 24", - написала Денілі

Під дописом дочки актор написав: "З днем народження, серденько! Люблю тебе і твого брата так сильно". 

Дочка Норріса показала дитячі фото з братом

"З днем народження, інша половина мене. Дякую, що був моїм найкращим другом ці 24 роки", - написала Денілі свому брату

Нагадаємо, нещодавно Чак Норріс на гавайському пляжі попозував з дружиною та молодшими дітьми для рідкісного фото. 

До речі, минулого року Чак зворушливо привітав кохану дружину з річницею шлюбу. 

