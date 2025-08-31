"Виросли неймовірними людьми": Чак Норріс щемливо привітав дітей-двійнят з 24-річчям
85-річний американський актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс ніжно привітав своїх дітей-двійнят Денілі та Дакоту з днем народження. Молодшим дітям зірки виповнилося по 24 роки.
У своїх сторіс Норріс поширив допис доньки Денілі та привітав одразу обох дітей.
"З днем народження, неймовірні двійнята! Дані, ми з твоєю мамою так пишаємося тобою та твоїм братом. Ви обидва виросли неймовірними людьми і бути вашими батьками - найбільше благословення. Ми любимо вас більше, ніж можна передати словами", - написав Чак.
Під дописом дочки актор написав: "З днем народження, серденько! Люблю тебе і твого брата так сильно".
Нагадаємо, нещодавно Чак Норріс на гавайському пляжі попозував з дружиною та молодшими дітьми для рідкісного фото.
До речі, минулого року Чак зворушливо привітав кохану дружину з річницею шлюбу.