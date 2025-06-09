"Час за себе братися": Усик в мінішортах і топі показала вправи на килимку
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик вперше за довгий час показалася за спортом.
У своєму Instagram багатодітна мама зазначила, що "вирішила за себе взятися".
Катерина показала, як підкачала прес і сідниці.
Нагадаємо, у Катерини та Олександра Усиків є четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 1-річна Марійка, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло.
До речі, Ліза також займається спортом. Раніше вона показувалася на тренуванні зі штангою.
Цікаво, що сини подружжя живуть в Іспанії з батьками Катерини, про що вона раніше пояснювала в одну із інтерв'ю.
"Не вистачає ресурсу": дружина Усика пояснила, чому їхні сини 3 роки живуть з дідусем і бабусею в іншій країні
"Він чує тільки мене": дружина "підкаблучника" Усика розповіла, чому літає на кожен його бій, чим заробляє та як змінилися їхні стосунки
Дружина Усика помилувалася 15-річною дочкою у яскравому образі з квіткою у волоссі