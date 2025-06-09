"Час за себе братися": Усик в мінішортах і топі показала вправи на килимку

Марія Мельник - 9 червня, 15:00

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик вперше за довгий час показалася за спортом.

У своєму Instagram багатодітна мама зазначила, що "вирішила за себе взятися".

Катерина показала, як підкачала прес і сідниці.

Усик показала вправи для стрункості

В Instagram Усик ніколи не побачиш фото зі спортзалу, однак вона завжди чудово виглядає. Тож, ймовірно, генетика зіграла не останню роль у зовнішності багатодіної мами


Нагадаємо, у Катерини та Олександра Усиків є четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 1-річна Марійка, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло.

До речі, Ліза також займається спортом. Раніше вона показувалася на тренуванні зі штангою.

Цікаво, що сини подружжя живуть в Іспанії з батьками Катерини, про що вона раніше пояснювала в одну із інтерв'ю.

Читайте також:

"Не вистачає ресурсу": дружина Усика пояснила, чому їхні сини 3 роки живуть з дідусем і бабусею в іншій країні

"Він чує тільки мене": дружина "підкаблучника" Усика розповіла, чому літає на кожен його бій, чим заробляє та як змінилися їхні стосунки

Дружина Усика помилувалася 15-річною дочкою у яскравому образі з квіткою у волоссі

Усик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів