"Він чує тільки мене": дружина "підкаблучника" Усика розповіла, чому літає на кожен його бій, чим заробляє та як змінилися їхні стосунки

Про історію стосунків боксера Олександра Усика з дружиною Катериною відомо доволі багато, але деякі деталі подружжя розповідає поступово.

Наприклад, чому Катя літає на кожен бій свого чоловіка та чому четвер для нього - святий день, коли він в Києві. Про це та інше Усики розказали в розмові зі Славою Дьоміним.

38-річний абсолютний чемпіон світу з боксу не приховує, що вдома він підкорюється своїй дружині і останнє рішення саме за нею.

"Я не просто підкаблучник, я цар підкаблучників. Я головний підкаблучник світу", - гордо заявляє Сашко.

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Усики разом уже 20 років

"Для цього, щоб це розуміти і щоб вас це не гложило і ви не боялися, що вас хтось засудить, треба мати великі яйця, сильні великі яйця, які працюють нормально, мати треба серце, любов до своєї другої половинки", - додає він.

"Мати залізні яйця і мати серце", - це секрет "підкаблучника" Усика

Щоправда, це не означає, що Катерина витирає об чоловіка ноги.

"У нас тільки повага. Ми не ображаємо один одного. Ми поважаємо один одного, ми не матюкаємося вдома, поважаємо кордони одне одного. Катерина знає, що четвер для мене - мінісвятий день. До першої половини дня я можу зробити все, що для неї потрібно. Але після часу мене нема. Чому? Я в бані, кожен четвер, коли я в Києві. Це наша компанія, це віники, це обов'язково після вечеря, у мене безалкогольне пиво", - розповів боксер.

Щочетверга Сашко ходить в баню з друзями

На запитання про те, як за роки змінилися їхні стосунки, Катерина сказала:

"З кожним роком я все більше відчуваю його кохання. І повагу до себе. Ми завжди цінували одне одного, але зараз вдячність така один одному. Я для нього все роблю, а він для мене все робить".

Катерина каже, що з роками відчуває лише більше кохання

І під словом все жінка має на увазі справді все, адже вона літає на кожен двобій чоловіка.

"Для нього це дуже важливо. Він чує тільки мене. Йому потрібно, щоб я була", - пояснює Катерина.

Навіть після народження 4-ї дитини Усик просив кохану полетіти до нього на бій із Тайсоном Ф'юрі, який мав відбутися через 10 днів після її пологів. За словами Каті, вона не уявляла, як це - покинути 10-денну доньку на няню і полетіти. Тоді, на щастя, Ф'юрі переніс бій через травму, і Катерина змогла бути поруч із коханим.

"Для мене це (відвідування боїв - ред..) дуже виснажливо, бо мені треба щось казати, і він чує насправді лише мене. У нас навіть ніколи не доходило до того, що, може, я не поїду. Бо для нього це дуже важливо", - ще раз наголосила Катерина.

Присутність на кожному бої чоловіка дається Катерині нелегко, але вона не може йому відмовити

Також дружина Усика зізналася, на чому заробляє.

"У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Києві. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. У мене є компанія, це все офіційно", - сказала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно старшій доньці Усиків Лізі виповнилося 15, і батьки влаштували їй розкішну вечірку з виступом Наді Дорофєєвої.