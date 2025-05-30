Дощова калюжа і мильні бульбашки: Усик показала травневе дозвілля 1-річної донечки
Прохолодна і дощова погода, якою цьогоріч порадував (ні) українців травень, не заважає насолоджуватися дозвіллям на свіжому повітрі - особливо якщо тобі рік та 4 місяці, а на тобі водонепроникні штанці та гумаки, як на молодшій донечці боксера Олександра Усика.
Задоволену Марійку, яка стоїть посеред калюжі, зазнімкувала для Insta-сторіс її мама Катерина.
На іншому фото дівча тішиться мильним бульбашкам.
Виклала в фотоблозі Катерина і декілька своїх знімків, де позує в оливковому тренчі та брюках.
Як відомо, Марія - четверта дитина в родині Усиків. Катерина пояснювала, чому їхні з Олександром сини, Кирило і Михайло під час повномасштабної війни мешкають в Іспанії, а доньки, Маша та Єлизавета, в Україні. До речі, один із братів уперше особисто побачив молодшу сестру лише в квітні 2025-го.
Нагадаємо, в травні дружина Олександра бучно відсвяткувала своє 37-річчя та показала, як то було.
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