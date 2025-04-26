Дружина Усика помилувалася 15-річною дочкою у яскравому образі з квіткою у волоссі

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина Усик замилувала фото своєї старшої донечки Єлизавети.

15-річна Ліза попозувала у червоній кофтинці у білу смужку та джинсах. Свій образ вона доповнила червоною квіткою у волоссі.

У старшої донечки титулованого боксера яскраві зелені очі Фото emiliakulieva

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Днями Катерина замилувала фото Усика, який годував кашею їхню молодшу донечку Марійку.

Також дружина боксера розчулила зустріччю своїх синів з маленькою сестричкою.