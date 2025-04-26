Дружина Усика помилувалася 15-річною дочкою у яскравому образі з квіткою у волоссі

Юлія Леськова - 26 квітня, 16:15
Олександр Усик з дочкою та дружиною
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина Усик замилувала фото своєї старшої донечки Єлизавети. 

15-річна Ліза попозувала у червоній кофтинці у білу смужку та джинсах. Свій образ вона доповнила червоною квіткою у волоссі. 

Старша донька Усика попозувала для фото

У старшої донечки титулованого боксера яскраві зелені очі

Фото emiliakulieva

Катерина Усик показала свою дочку

Дружина Усика похвалилася красивою донькою 

Фото emiliakulieva
Дочка Катерини та Олександра Усиків

Однією з локацій для фото був McDonald's

Фото emiliakulieva
Дочка Олександра Усика з квіткою у волоссі
Фото emiliakulieva
Катерина Усик показала нові фото старшої дочки

Як думаєте, на кого більше схожа дівчинка - на тата чи маму?

Фото emiliakulieva

Днями Катерина замилувала фото Усика, який годував кашею їхню молодшу донечку Марійку. 

Також дружина боксера розчулила зустріччю своїх синів з маленькою сестричкою. 

Читайте також:

Дружина Усика замилувала першою зачіскою однорічної доньки. Фото

Дружина Усика у трендовому тренчі з голими ногами ефектно попозувала у київській будівлі. Фото

Дружина Усика в кроптопі та спідниці кольору умбри попозувала на старовинних сходах

Усик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів