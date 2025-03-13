"Не вистачає ресурсу": дружина Усика пояснила, чому їхні сини 3 роки живуть з дідусем і бабусею в іншій країні
Багатодітна родина боксера Олександра Усика вже понад три роки вимушено перебуває в розділеному стані. Дружина Катерина з доньками, 15-річною Єлизаветою та 1-річною Марією живе в Україні, а сини, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло - з бабусею та дідусем в Іспанії.
Чому так, Катя пояснила під час спільного з чоловіком інтерв'ю "Слава +".
"Якби б мені до війни сказали, що я буду так жити і що так рано мої хлопчики поїдуть від мене, я б ніколи не повірила", - зізналася жінка.
"Перший, напевно, рік, навіть півтора ми з Санею постійно "забираємо, забираємо", а потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. Як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ої до 20-ої, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все так херачить над тобою, і хлопці теж - я не хочу. Вони виїхали. Важко", - поділилася Усик.
Зі слів жінки, за час повномасштабної війни Кирило двічі приїздив до України, а Михайло - поки жодного. Під час своєї вагітності молодшою донькою Катерина не бачилася з синами впродовж 9 місяців, але тепер намагається регулярно їх навідувати.
"Я кожні півтора місяці виїжджаю до них десь на 2 тижні. І вони повинні десь в квітні до мене... Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще не бачив Машу вживу. Вони приїдуть і її побачать вперше", - розказала вона.
Що до Лізи, то вона категорично "стала в позу" та не бажає нікуди їхати з України, адже тут її улюблена школа, подружки та спорт.
Що стосується виховання нащадків, то Олександр не приховує, що іноді дозволяє їм те, що забороняє Катерина, але в жодному разі "не розділяючи, що він хороший, а мама типу зла". Спортсмен наголосив, що ніколи не піднімав на дітей руку, але один раз лякав хлопців ременем "через ковдру".
Іще багатодітне подружжя спростувало чутки про те, що свого часу втратило ненароджену дитину. Насправді лихо мало не сталося під час другої вагітності Катерини.
"Була кровотеча, з Кирилом. Лікарі трохи віднеслися несерйозно і кажуть: "Так, все, дитина мертва, її треба "чистити". Кирила. А я почав набирати людей з високих чинів медицини, і він вставив всім хлопушку і сказав: "Якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль". І от, слава Богу, в нас така неймовірна дитина як Кирило Олександрович", - пригадав Усик.
Ні Олександр, ні Катерина категорично не підтримують ідеї присутності батька на пологах. Як пожартував боксер, породілля для того тримає чоловіка за руку, "щоби він не тусив і не бухав з кентами".
"Я не можу, я не хочу, щоби зі мною був чоловік на пологах. Якби я була чоловіком, я б цього не витримала. Мені комфортно - я і лікар", - запевнила Усик.
Нагадаємо, нещодавно Катерина ділилася милими фото Олександра з молодшою донею.
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