"Не вистачає ресурсу": дружина Усика пояснила, чому їхні сини 3 роки живуть з дідусем і бабусею в іншій країні

Багатодітна родина боксера Олександра Усика вже понад три роки вимушено перебуває в розділеному стані. Дружина Катерина з доньками, 15-річною Єлизаветою та 1-річною Марією живе в Україні, а сини, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло - з бабусею та дідусем в Іспанії.

Чому так, Катя пояснила під час спільного з чоловіком інтерв'ю "Слава +".

"Якби б мені до війни сказали, що я буду так жити і що так рано мої хлопчики поїдуть від мене, я б ніколи не повірила", - зізналася жінка.

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"Перший, напевно, рік, навіть півтора ми з Санею постійно "забираємо, забираємо", а потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. Як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ої до 20-ої, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все так херачить над тобою, і хлопці теж - я не хочу. Вони виїхали. Важко", - поділилася Усик.

В Усик "не вистачає ресурсу" опікуватися самій чотирма дітьми в Україні Фото з Instagram Усик

Зі слів жінки, за час повномасштабної війни Кирило двічі приїздив до України, а Михайло - поки жодного. Під час своєї вагітності молодшою донькою Катерина не бачилася з синами впродовж 9 місяців, але тепер намагається регулярно їх навідувати.

"Я кожні півтора місяці виїжджаю до них десь на 2 тижні. І вони повинні десь в квітні до мене... Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще не бачив Машу вживу. Вони приїдуть і її побачать вперше", - розказала вона.

Що до Лізи, то вона категорично "стала в позу" та не бажає нікуди їхати з України, адже тут її улюблена школа, подружки та спорт.

Що стосується виховання нащадків, то Олександр не приховує, що іноді дозволяє їм те, що забороняє Катерина, але в жодному разі "не розділяючи, що він хороший, а мама типу зла". Спортсмен наголосив, що ніколи не піднімав на дітей руку, але один раз лякав хлопців ременем "через ковдру".

Хлопці в Іспанії живуть із батьками Катерини

Іще багатодітне подружжя спростувало чутки про те, що свого часу втратило ненароджену дитину. Насправді лихо мало не сталося під час другої вагітності Катерини.

"Була кровотеча, з Кирилом. Лікарі трохи віднеслися несерйозно і кажуть: "Так, все, дитина мертва, її треба "чистити". Кирила. А я почав набирати людей з високих чинів медицини, і він вставив всім хлопушку і сказав: "Якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль". І от, слава Богу, в нас така неймовірна дитина як Кирило Олександрович", - пригадав Усик.

Ні Олександр, ні Катерина категорично не підтримують ідеї присутності батька на пологах. Як пожартував боксер, породілля для того тримає чоловіка за руку, "щоби він не тусив і не бухав з кентами".

"Я не можу, я не хочу, щоби зі мною був чоловік на пологах. Якби я була чоловіком, я б цього не витримала. Мені комфортно - я і лікар", - запевнила Усик.

Нагадаємо, нещодавно Катерина ділилася милими фото Олександра з молодшою донею.



