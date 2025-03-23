Від 106 до 79 кілограмів: Ченнінг Татум показав, що він робив зі своїм тілом заради ролей. Фото

Фото з Instagram Ченнінга Татума

44-річний американський актор Ченнінг Татум похвалився змінами свого тіла, на які він йшов заради ролей в кіно.

Світлинами зірка поділився в Instagram.

"Перше фото - це сьогодні 205 футів (93 кг), друге фото - 235 футів (106 кг) для фільму "Жозефіна" і переходимо до третього - 175 футів (79 кг) для фільму "Покрівельник", - написав актор.

Реклама:

Ось такий вигляд має актор зараз. Його зріст 185 см

Татум подякував своїй генетиці за те, що може адаптувати своє тіло до будь-якої ролі.

"Я вдячний генетиці. Вдячний своєму шефкухарю, дієтологу, відьмі. Вдячний своєму тренеру. Без вас, друзі, я б не зміг досягти таких великих змін у своїй вазі", - додав Ченнінг.

А таким Татум був у своїй найбільшій вазі

Також він пожартував, що більше не буде брати ролей, які вимагають набору ваги.

"Це надто важко для тіла, і надто важко скинути їх. Але, чорт забирай, коли я дивлюсь на ці фотографії, вражений, на що здатне людське тіло і воля", - зауважив актор.

А ось такий вигляд він мав при вазі 79 кг

У жовтні минулого року стало відомо, що Ченнінг Татум та його наречена, акторка Зої Кравіц розійшлися.

Інсайдери тоді заявляли, що причиною розриву стало те, що для Татума на першому місці була його донька від попереднього шлюбу, а для Зої - кар'єра.

До речі, після розриву з Кравіц Татума помітили на побаченні з 25-річною австралійською моделлю Інкою Вільямс.