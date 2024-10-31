Інсайдери назвали причину розриву заручин Татума та Кравіц
Шанувальників акторів Ченнінга Татума та Зої Кравіц днями засмутила новина про розрив пари. Самі зірки її поки не підтверджували і не коментували, але джерела пояснили, що ж стало причиною скасування заручин.
Зі слів інсайдерів, наближених до 44-річного Татума, з яким поспілкувалися журналісти Ace Showbiz, актори після року заручин усвідомили, що мають різні життєві цілі.
Охолодження у стосунках відбулося після наприкінці літа, після закінчення їхнього спільного промотуру.
35-річна Зої та Ченнінг зрештою зрозуміли, що вони - "протилежні" та "не пара". Так, для Татума його головним пріоритетом є донька від попереднього шлюбу, Еверлі, а для Кравіц - її кар'єра.
До речі, останнє фото з Зої Ченнінг опублікував у своєму Instagram 3-го вересня. На ньому втомлена акторка спить у нього на руках. У зворушливому дописі Татум написав про те, що весь час задається питанням, чи не зламається вона, адже Кравіц не зупиняється, постійно перебуваючи в пошуку правди і що вона кожну унцію себе вклала у їхній фільм "Кліпни двічі", який став і її режисерським дебютом.
"Спасибі тобі, що знайшла мене і побачила мене. Я завжди тебе підтримаю. Ти і я спина до спини проти всього. Я ніколи не кліпну. Поїхали", - запевнив він.
За інформацією джерел, хоч до шлюбу Кравіц і Татум не дійшли, їм вдалося розійтися дружньо. Вони навіть збираються незабаром знятися разом у наступному фільмі, комедії "Alpha Gang".
Нагадаємо, Зої та Ченнінг заручилися минулої осені. Подейкували, каблучка, які надягнув актор на пальчик доньці музиканта Ленні Кравіца, коштує понад пів мільйона доларів.
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