Ченнінга Татума після розриву з Зої Кравіц помітили на побаченні з 25-річною моделлю. Фото

Голлівудський актор Ченнінг Татум, схоже, закрутив новий роман.

44-річну зірку помітили в компанії 25-річної австралійської моделі Інки Вільямс на вечірці у Лос-Анджелесі.

Пара разом залишила захід, а Татум ніжно тримав супутницю за руку, повідомляє People. Для виходу у світ Інка обрала елегантну чорну сукню без бретельок, а актор віддав перевагу сірому пальту.

Представники знаменитостей поки не коментували їхні можливі стосунки.

Новина про нові відносини Ченнінга з’явилася через чотири місяці після того, як стало відомо про його розрив з акторкою Зої Кравіц. Колишня пара скасувала заручини у жовтні 2024 після трьох років стосунків.

Вперше про заручини Татума і Кравіц стало відомо у жовтні 2023, але через рік вони розлучились фото Getty Images

Нагадаємо, декілька років тому актор після закінчення 9-річного шлюбу розповів, що не впевнений, чи хоче одружитись знову.