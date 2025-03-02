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Ченнінга Татума після розриву з Зої Кравіц помітили на побаченні з 25-річною моделлю. Фото

Карина Тімкова - 2 березня, 12:20

Голлівудський актор Ченнінг Татум, схоже, закрутив новий роман.

44-річну зірку помітили в компанії 25-річної австралійської моделі Інки Вільямс на вечірці у Лос-Анджелесі.

Пара разом залишила захід, а Татум ніжно тримав супутницю за руку, повідомляє People. Для виходу у світ Інка обрала елегантну чорну сукню без бретельок, а актор віддав перевагу сірому пальту.

Представники знаменитостей поки не коментували їхні можливі стосунки.

Новина про нові відносини Ченнінга з’явилася через чотири місяці після того, як стало відомо про його розрив з акторкою Зої Кравіц. Колишня пара скасувала заручини у жовтні 2024 після трьох років стосунків.

Татум з’явився на публіці з моделлю після розриву із Кравіц

Вперше про заручини Татума і Кравіц стало відомо у жовтні 2023, але через рік вони розлучились

фото Getty Images

Нагадаємо, декілька років тому актор після закінчення 9-річного шлюбу розповів, що не впевнений, чи хоче одружитись знову.

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