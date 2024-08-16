Меган Маркл із чоловіком прибула до Колумбії та вигуляла двійку за $1000, блузу від Бекхем і плаття-трансформер

Принц Гаррі, Меган Маркл, віце-президентка Колумбії Франсія Маркес та її чоловік Фото AFP via Getty Images

15-го серпня британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл прилетіли до Колумбії. Пару запросила особисто віце-президентка Франсія Маркес, яка під час пресконференції зізналася, що її дуже зворушила присвяченя герцогу та герцогині Сассекським документалка від Netflix.

Схоже, багаж із подружжям приїхав чималенький. Адже лише за перший день 43-річна Меган устигла вигуляти три аутфіти. Перший - темно-синій костюм із жилета і брюк від Veronica Beard, який коштує трохи більше 1000 доларів.

Другим луком герцогині стала сукня від колумбійського бренду Johanna Ortiz. Ця модель має знімні пишні рукава, але Меган вирішила обійтися без них. Родзинкою третього її образу стала блуза цегляного кольору від Victoria Beckham.

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Нагадаємо, в травні Меган Маркл і принц Гаррі побували в Нігерії. За лічені дні, що тривала поїздка, герцогиня встигла з'явитися у вбраннях на понад 60 тисяч доларів. Але, подейкують, Букінгемський палац могло розсердити зовсім не це.

Як відомо, незабаром після від'їзду гостей перша леді Нігерії виступила з промовою, в якій згадала Меган і закликала співвітчизниць не наслідувати "кінозірок із Америки" з їхніми відвертими луками.