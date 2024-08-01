Підказка у штанях: експертка пояснила, на яку хитрість йде Меган Маркл, щоби виглядати стильно

Поки представники королівської родини змушені слідувати протоколу, обираючи гардероб, дружина принца Гаррі Меган Маркл дозволяє собі "жити на широку ногу".

Однак, як пише Daily Mail, герцогиня Сассекська не поспішає стрімголов скуповувати одяг. І ба більше, не хоче витрачатися на важкий люкс.

Виявляється, на думку деяких стилістів та модних експертів, Маркл звикла позичати одяг у брендів. Мовляв, навіщо витрачати кошти, якщо можна "по дружбі" взяти сукню чи костюм на вечір.

Герцогиня Сассекська полюбляє вдягатися красиво фото GETTY IMAGES

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На підтвердження цієї теорії буцімто говорить факт, що Меган, обираючи штани чи сукні, завжди з’являється у моделях довших, ніж потрібно. Навіть із підборами брюки виявляються довгими не за розміром, а сукні завжди "в підлогу". Як, наприклад, під час її нещодавнього виходу в Хемптонсі.

Це пояснюється тим, що герцогині дають "зразок" – тобто одиницю, яку використовують для фотосесій, демонстрації на вітрині, подіумі тощо. Зазвичай, такі зразки відшиваються під модельні параметри – високий зріст і худорляву тілобудову.

Також експертка припускає, що далеко не всі модні бренди горять бажанням позичати одяг Меган. А все тому, що вона є контраверсійною в контексті репутації. До знайомства з принцом Гаррі вона була актрисою і могла б претендувати на роль вигідного амбасадора того чи іншого бренду.

Проте "Мегзіт", ворожнеча з королівською родиною та інші неприємні ситуації роблять з неї аутсайдера в цьому сенсі. І саме тому Маркл останнім часом носить більш демократичні бренди.

Цікава модна теорія щодо гардеробу Меган фото GETTY IMAGES



фото GETTY IMAGES

"Помітно, що вона рідко з’являється у вбранні таких люксових брендів, як, скажімо, французькі – Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent тощо. Ці бренди дуже обережно ставляться до своєї репутації і позичання одягу Меган користі іміджу не принесе", – сказала експертка.

Нагадаємо, нещодавно автор біографічної книги про подружжя Бекхемів розповів, що Меган Маркл хотіла отримувати від Вікі безкоштовний одяг та сумки. Це нібито було ще до весілля з принцом Гаррі. Проте, королівська родина суворо забороняє так робити і Маркл була змушена відмовитися від ідеї.