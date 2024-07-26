Принц Гаррі пояснив, чому більше не привозитиме Меган Маркл до Британії

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл навряд чи колись іще завітає не лише до герцогства Сассекського, а і взагалі до Великої Британії. На думку її чоловіка, принца Гаррі, це було би надто небезпечно.

Про це він сказав у документалці Tabloids on Trial ("Таблоїди на лаві підсудних"), пише People.

На думку 39-річного Гаррі, хтось, начитавшись усілякого в жовтій пресі про його дружину, може надумати напасти на неї.

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"Це досі небезпечно, і все, що потрібно, це одна дійова особа, одна людина, яка це читає, щоби вона вчинила на основі того, що прочитала", - заявив принц.

Принц переконаний, що Меган у Британії під загрозою Фото Getty Images

"Буде це ніж або кислота, чи щось іще, це те, що мене серйозно тривожить. Це - одна з причин, чому я не привезу мою дружину назад до цієї країни", - пояснив він.

Нагадаємо, після того, як принц Гаррі та Меган Маркл вирішили відокремитися від королівської родини, тобто перестали відноситися до її "працюючої" верхівки, їх було позбавлено права на охорону британською поліцією в тому ж обсязі, як це було доти.

Через це син короля Чарльза подав до суду на уряд Великої Британії, стверджуючи, що таким сином їх фактично змусили залишити країну. У лютому 2024-го року Високий суд підтримав рішення про зниження охоронного статусу герцога та герцогині Сассекських. Але Гаррі планує подати апеляцію.

На коронацію Чарльза ІІІ торік Гаррі приїздив без дружини Фото Getty Images

Як відомо, з червня 2023-го року офіційним місцем проживання принца Гаррі є Сполучені Штати. Водночас, є ризик, що чоловіка позбавлять візи та депортують, якщо буде з'ясовано, що він під час співбесіди збрехав про вживання наркотиків.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп свого часу заявив, що адміністрація Джо Байдена була надто милосердною до людини, яка зрадила королеву Єлизавету. На його думку, вчинку Гаррі нема прощення. Не належить Трамп і до шанувальників Меган Маркл.