"Чи можна святкувати, коли болить?": міс Апанасенко у 31-ий день народження подякувала за "найбільший дар" та собі за витримку

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко 18-го червня святкує свій день народження.

31-річна міс у своє свято і День жалоби висловила українцям співчуття і подякувала долі за головний подарунок.

"Сьогодні мій день народження. Але в повітрі — тиша. Сумна, важка, наповнена втратами. Сьогодні в країні — день жалоби. Вчора життя забрало занадто багато людей. І поки я вдихаю новий рік свого життя, хтось тільки навчився жити з порожнечею. Чи можна святкувати, коли болить у всіх?", - написала Вікторія.

"Можна — по-іншому. Із вдячністю. Зі змістом. З глибоким поклоном життю і всім тим, хто захищає нас кожну секунду. Я дякую собі — за цей рік. Рік, який зробив мене іншою. Я пережила все: страх, безсонні ночі, втому, яку не описати словами, і нову реальність, яка змінила все. Але разом із цим — я отримала найбільший дар. Мою доньку. Ти з’явилась, коли земля здригалася від вибухів, а небо темніло від тривог. І стала моєю тишею всередині хаосу", - поділилася вона.

День народження Апанасенко припав на траур

"Заради тебе я навчилась бути сильною. Заради тебе — не падати, навіть коли всередині порожньо. Я дякую собі за те, що витримала. За те, що не здалась. За всі миті, коли трималась мовчки — бо треба було тримати когось іншого. За те, що зростаю, навіть коли важко. За віру, яка не зламалась. І за серце, яке досі здатне любити. Цей день — не про свічки і тости. Він про шепіт: дякую, що жива. Дякую, що мама. Дякую, що ще тут. І ще можу бути. Для себе. Для доньки. Для сім’ї. Для світу, який ми всі так прагнемо зробити кращим", - звернулася до аудиторії Апанасенко.

Нагадаємо, у серпні минулого року Апанасенко народила доньку від свого чоловіка, чиновника Олександра Борнякова. Міс разом з 10-місячною Емілією продовжує жити в Україні і переживати страшні безсонні ночі.

Днями вона розповідала, як ховалася з дівчинкою в укритті під час масованих атак.