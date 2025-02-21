Апанасенко у червоній обтислій сукні і капелюсі за 20 тисяч похизувалася жіночним силуетом
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні минулого року вперше стала мамою, наробила фото у спокусливому червоному.
У своєму Instagram міс запостила знімки, де показася у сукні українського бренду Gasanova.
Нагадаємо, у січні минулого року дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова в ексклюзивному інтерв’ю TabloID розказувала ро співпрацю з першою леді і зміни за роки війни
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