Апанасенко у червоній обтислій сукні і капелюсі за 20 тисяч похизувалася жіночним силуетом

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні минулого року вперше стала мамою, наробила фото у спокусливому червоному.

У своєму Instagram міс запостила знімки, де показася у сукні українського бренду Gasanova.

За час вагітності міс набрала 20 кіло, а до довагітної форми Вікторія планує скинути ще 4

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До речі, у такому капелюсі (вартість якого - 20 тисяч) раніше позувала і модель Анна Андрес

Нагадаємо, у січні минулого року дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова в ексклюзивному інтерв’ю TabloID розказувала ро співпрацю з першою леді і зміни за роки війни