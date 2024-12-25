"Ще трошки, і буде як до вагітності": міс Апанасенко похвалилася результатом тренувань і розповіла про мотивацію
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, показала, як повертає тіло у форму.
У своєму Instagram 30-річна міс у топі й лосинах посвітила пружним пресом і розказала, що її мотивує.
"Єдина мотивація - результат у дзеркалі", - підписала фото Вікторія.
Нагадаємо, батько доньки Вікторії Емілії - посадовець Олександр Борняков. Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.
Апанасенко не приховувала доньку від аудотирії і часто робить фото з нею, однак не показує її обличчя.
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