"Ще трошки, і буде як до вагітності": міс Апанасенко похвалилася результатом тренувань і розповіла про мотивацію

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, показала, як повертає тіло у форму.

У своєму Instagram 30-річна міс у топі й лосинах посвітила пружним пресом і розказала, що її мотивує.

"Єдина мотивація - результат у дзеркалі", - підписала фото Вікторія.

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За час вагітності Вікторія набрала 20 кіло

І хоча міс намагається якомого швидше повернути довагітну форму, під час вагітності вона з задоволенням робила чимало зйомок і демонструвала животик

Відсутність сну для Апанасенко не привід пропускати тренування

Нагадаємо, батько доньки Вікторії Емілії - посадовець Олександр Борняков. Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.

Апанасенко не приховувала доньку від аудотирії і часто робить фото з нею, однак не показує її обличчя.