Апанасенко у спортлуці похвалилася пласким животом через 9 місяців після пологів. Фото
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні минулого народила первістка, похизувалася струнким тілом.
У своїх Insta-сторіс модель показалась у червоно-чорному спортивному комплекті перед дзеркалом. Вона ефектно покрутилася, демонструючи плаский живіт та бюст.
Як відомо, чоловіком Вікторії є чиновник Олександр Борняков. Модель не одразу показала коханого, а кадрами з весілля вперше поділилася на їхню річницю минулого року.
У серпні 2024-го Апанасенко неочікувано оголосила про вагітність, а через декілька днів про народження своєї донечки Емілії. Вже пізніше міс почала показувати первістка у мережі та розповідала про зміни в тілі після пологів. Не так давно Віка влаштовувала пристрасну фотосесію в червоному.