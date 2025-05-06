Апанасенко у спортлуці похвалилася пласким животом через 9 місяців після пологів. Фото

Вікторія Апанасенко засвітила струнку фігурку Фото instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні минулого народила первістка, похизувалася струнким тілом.

У своїх Insta-сторіс модель показалась у червоно-чорному спортивному комплекті перед дзеркалом. Вона ефектно покрутилася, демонструючи плаский живіт та бюст.

Апанасенко захопила своїм підтягнутим тілом. Вона активно худла після народження своєї доньки Емілії Кадр з instagram

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Як відомо, чоловіком Вікторії є чиновник Олександр Борняков. Модель не одразу показала коханого, а кадрами з весілля вперше поділилася на їхню річницю минулого року.

У серпні 2024-го Апанасенко неочікувано оголосила про вагітність, а через декілька днів про народження своєї донечки Емілії. Вже пізніше міс почала показувати первістка у мережі та розповідала про зміни в тілі після пологів. Не так давно Віка влаштовувала пристрасну фотосесію в червоному.