Апанасенко у спортлуці похвалилася пласким животом через 9 місяців після пологів. Фото

Карина Тімкова - 6 травня, 18:30
Модель Вікторія Апанасенко у спортлуці засвітила плаский живіт

Вікторія Апанасенко засвітила струнку фігурку

Фото instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні минулого народила первістка, похизувалася струнким тілом.

У своїх Insta-сторіс модель показалась у червоно-чорному спортивному комплекті перед дзеркалом. Вона ефектно покрутилася, демонструючи плаский живіт та бюст.

Модель Вікторія Апанасенко похизувалася стрункою фігурою

Апанасенко захопила своїм підтягнутим тілом.

Вона активно худла після народження своєї доньки Емілії

Кадр з instagram

Модель Вікторія Апанасенко показала підтягнуте тіло

30-річна знаменитість вперше стала мамою 8,5 місяців тому

Як відомо, чоловіком Вікторії є чиновник Олександр Борняков. Модель не одразу показала коханого, а кадрами з весілля вперше поділилася на їхню річницю минулого року.

У серпні 2024-го Апанасенко неочікувано оголосила про вагітність, а через декілька днів про народження своєї донечки Емілії. Вже пізніше міс почала показувати первістка у мережі та розповідала про зміни в тілі після пологів. Не так давно Віка влаштовувала пристрасну фотосесію в червоному.

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