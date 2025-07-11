"Кріп - як трюфель": Клопотенко показав, як зробити зелений сорбет за 34 грн

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко розказав, як перетворити кріп на сорбет.

У своєму Instagram Євген показав черговий епатажний рецепт.

"Кріп — це як трюфель, тільки зелень. І тільки в Україні. Закордоном його додають як екзотику. А ми беремо пучок за 10 гривень і робимо з нього трохи кислий, дуже кайфовий сорбет" - здивував Клопотенко.

Для приготування необхідно: кріп — 70 г — 10 грн, вода — 250 мл — 1 грн, цукор — 100 г — 5 грн, лимонний сік — 30 мл — 10 грн (1 кг — 100 грн, це дорівнює 300 мл соку. (Отже 30 мл дорівнює 10 грн), яйце — 8 грн. Разом: 34 грн за 450 г сорбету. А 1 кг біля 74 грн. Або 7,4 грн за порцію 100 грн.

Євген запевняє, що в Італії кріп - делікатес

"Плюс ваш час, електроенергії морозильної камери і трохи від оренди квартири буде десь загалом. А якщо кріп з городу, лимон замінити на кислоту, і ви любите готувати — то це вже майже безкоштовний десерт.

Готуйте: зваріть сироп із 250 мл води й 100 г цукру, додайте 70 г кропу та 30 мл лимонного соку, перебийте блендером.Окремо збийте 1 білок до м’яких піків і обережно введіть у зелену масу. Перелийте в контейнер, перемішайте як я сказав у відео, і на ранок їжте великою ложкою", - проінструктурував Євген.

Міксуємо все у блендері

В отриманий сироп додаємо білок і заливаємо у форму

Отримуємо морозиво без зайвих калорій

Нагадаємо, раніше Клопотенко вже показував, з чим їсти морозиво взимку.