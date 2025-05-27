"Це прикольно": Клопотенко показав, як смажить чай і пояснив навіщо

Карина Тімкова - 27 травня, 15:10
Євген Клопотенко показав, як смажить чай

Клопотенко здивував новим рецептом популярного напою

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38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками незвичним рецептом чаю і запропонував його посмажити.

Зірковий кухар згадав про існування сорту Lapsang Souchong, який вирощують в Південному Китаї, але його, на жаль, дістати важко. Тому Євген показав, як зробити схожий копчений чай в домашніх умовах.

Спочатку листочки потрібно викласти на пательню і трохи підсмажити.


Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом чорного чаю

Євген висипав чорний чай на сковорідку

Євген Клопотенко показав, як смажити чай

Скажемо декілька хвилин і постійно помішуємо

Євген Клопотенко пояснив, чому варто спробувати смажений чай

Додаємо воду і варимо декілька хвилин. А потім даємо настоятися

Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом чаю

Через сито наливаємо у чашку

"Таким чином у вас вийде смажений чай. Буде гарний і смачний новий смак. Це прикольно. І так, це реально смачно", — додав кулінар.

Євген Клопотенко показав, як незвично приготувати чай

Кухар залишився задоволений результатом

Клопотенко частенько тішить підписників смачними рецептами. Не так давно він розповідав, з чим можна їсти картоплю, як подавати спаржу та здивував стравою з тюльпанів.

Як відомо, ресторатор є поціновувачем вільних стосунків, а нещодавно він пояснював, що любить в жінках, а що – ні. Також Євген відповідав, чи зустрічався колись з чоловіками.

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