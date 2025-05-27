"Це прикольно": Клопотенко показав, як смажить чай і пояснив навіщо

Клопотенко здивував новим рецептом популярного напою Фото facebook

38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками незвичним рецептом чаю і запропонував його посмажити.

Зірковий кухар згадав про існування сорту Lapsang Souchong, який вирощують в Південному Китаї, але його, на жаль, дістати важко. Тому Євген показав, як зробити схожий копчений чай в домашніх умовах.

Спочатку листочки потрібно викласти на пательню і трохи підсмажити.

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Євген висипав чорний чай на сковорідку

Скажемо декілька хвилин і постійно помішуємо

Додаємо воду і варимо декілька хвилин. А потім даємо настоятися

Через сито наливаємо у чашку

"Таким чином у вас вийде смажений чай. Буде гарний і смачний новий смак. Це прикольно. І так, це реально смачно", — додав кулінар.

Кухар залишився задоволений результатом

Клопотенко частенько тішить підписників смачними рецептами. Не так давно він розповідав, з чим можна їсти картоплю, як подавати спаржу та здивував стравою з тюльпанів.

Як відомо, ресторатор є поціновувачем вільних стосунків, а нещодавно він пояснював, що любить в жінках, а що – ні. Також Євген відповідав, чи зустрічався колись з чоловіками.