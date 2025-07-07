Еспресо, оцет, полуниця: Клопотенко здивував оригінальними варіантами подачі молодої картоплі. Відео

Карина Тімкова - 7 липня, 13:50
Клопотенко поділився оригінальними варіантами подачі молодої картоплі

Євген Клопотенко розповів, з чим поєднати молоду картоплю для ароматності й смаку

Фото facebook

38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився літніми варіантами подачі молодої картоплі.

У своєму Instagram зірковий кухар запропонував декілька незвичних поєднань овочу і зазначив, що так молоду картопельку його підписники ще не куштували.

"Тут розпочинається рок-н-рол, тому що ми беремо картоплю та еспресо", — сказав він.


Євген Клопотенко запропонував змішати картоплю з кавою

Варіант маринаду: у миску з овочами наливаємо горнятко кави і перемішуємо руками

Кадр з Instagram
Євген Клопотенко показав, навіщо поєднувати картоплю з еспресо

Євген зазначив, що еспресо додасть страві ніжності та ароматності

Друге поєднання: картоплю змішуємо з олією, оцтом і гірчицею за бажанням. Більше нічого

Євген Клопотенко поділився незвичним поєднанням для молодої картоплі

Кухар не "впевнений, що такий варіант будуть їсти його шанувальники", але рекомендує спробувати

Далі Клопотенко пропонує додати картоплі більше аромату, якого їй не вистачає.

Євген Клопотенко показав, як зробити молоду картоплю більш запашною

Насипаємо багато чорного перцю

Євген Клопотенко поділився літнім варіантом подачі картоплі

Та сметану

Євген Клопотенко показав цікаве поєднання для молодої картполі

І ретельно змішуємо з овочами

Для четвертого поєднання кухар стискає картоплю руками, а зверху додає полуницю.

Євген Клопотенко здивував варіантом подачі молодої картоплі

Стискаємо картоплю

Євген Клопотенко пояснив, чому картоплю можна куштувати з полуницею

Такий мікс додасть страві приємну кислинку

Останній варіант ресторатор назвав "класичним".

Євген Клопотенко поділився варіантом подачі молодої картоплі з яйцем

Овочі змішуємо з вареним яйцем

Недавно Євген також ділився, з чим можна їсти картоплю та незвичним рецептом жареного чаю. Також він розповідав рецепт оладок із кабачків з тропічним інгредієнтом і вразив незвичною стравою з тюльпанів.

А нещодавно ТаблоID зібрав цікаві факти з життя Клопотенка та його романтичних стосунків.

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