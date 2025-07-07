Еспресо, оцет, полуниця: Клопотенко здивував оригінальними варіантами подачі молодої картоплі. Відео
38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився літніми варіантами подачі молодої картоплі.
У своєму Instagram зірковий кухар запропонував декілька незвичних поєднань овочу і зазначив, що так молоду картопельку його підписники ще не куштували.
"Тут розпочинається рок-н-рол, тому що ми беремо картоплю та еспресо", — сказав він.
Друге поєднання: картоплю змішуємо з олією, оцтом і гірчицею за бажанням. Більше нічого
Далі Клопотенко пропонує додати картоплі більше аромату, якого їй не вистачає.
Для четвертого поєднання кухар стискає картоплю руками, а зверху додає полуницю.
Останній варіант ресторатор назвав "класичним".
Недавно Євген також ділився, з чим можна їсти картоплю та незвичним рецептом жареного чаю. Також він розповідав рецепт оладок із кабачків з тропічним інгредієнтом і вразив незвичною стравою з тюльпанів.
А нещодавно ТаблоID зібрав цікаві факти з життя Клопотенка та його романтичних стосунків.