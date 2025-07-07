Еспресо, оцет, полуниця: Клопотенко здивував оригінальними варіантами подачі молодої картоплі. Відео

Євген Клопотенко розповів, з чим поєднати молоду картоплю для ароматності й смаку Фото facebook

38-річний шефкухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився літніми варіантами подачі молодої картоплі.

У своєму Instagram зірковий кухар запропонував декілька незвичних поєднань овочу і зазначив, що так молоду картопельку його підписники ще не куштували.

"Тут розпочинається рок-н-рол, тому що ми беремо картоплю та еспресо", — сказав він.

Варіант маринаду: у миску з овочами наливаємо горнятко кави і перемішуємо руками Кадр з Instagram

Євген зазначив, що еспресо додасть страві ніжності та ароматності

Друге поєднання: картоплю змішуємо з олією, оцтом і гірчицею за бажанням. Більше нічого

Кухар не "впевнений, що такий варіант будуть їсти його шанувальники", але рекомендує спробувати

Далі Клопотенко пропонує додати картоплі більше аромату, якого їй не вистачає.

Насипаємо багато чорного перцю

Та сметану

І ретельно змішуємо з овочами

Для четвертого поєднання кухар стискає картоплю руками, а зверху додає полуницю.

Стискаємо картоплю

Такий мікс додасть страві приємну кислинку

Останній варіант ресторатор назвав "класичним".

Овочі змішуємо з вареним яйцем

Недавно Євген також ділився, з чим можна їсти картоплю та незвичним рецептом жареного чаю. Також він розповідав рецепт оладок із кабачків з тропічним інгредієнтом і вразив незвичною стравою з тюльпанів.

А нещодавно ТаблоID зібрав цікаві факти з життя Клопотенка та його романтичних стосунків.