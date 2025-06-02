Коричневі сукні, широкі шорти і топ на зав'язках: трендові образи на літо 2025. ФОТО
Коли нарешті світить сонце і температура стає з кожним днем все приємнішою - час збирати ідеї літніх образів. А про те, як виглядати стильно і при цьому не страждати від спеки, треба думати вже сьогодні.
ТаблоID підготував для вас трендові варіанти луків, які ви зможете втілити в життя, зокрема, використовуючи речі, які вже маєте.
Смугаста сорочка + капрі + мюлі
ТаблоID вже детально розказував про тріумфальне повернення штанів з нульових - капрі. Що ж, час інтегрувати їх у свій літній гардероб, якщо ви ще не зробили цього весною.
Сорочка в смужку додасть капрі балансу та розслабленості, а мюлі довершать лук, з легкою перчинкою.
І зараз, і через кілька років - ця формула все ще буде виглядати досить свіжою.
Обирайте сорочку більшого розміру, щоб лук був максимально розслабленим.
Топ із зав'язками спереду + штани вільного крою
Топи із завʼязками спереду - один з трендів літа 2025. Щось в ньому є елегантне і, в той саме час, наївне. Загалом, ви можете носити його з чим завгодно - від прямих джинсів до оверсайз спідниці.
Один із цікавих луків на відпустку - такий топ + штани вільного крою, бажано з натуральної тканини. А щоб додати образу більш сучасного вигляду, поєднуйте це все із замшевими сандалями.
Майка + широкі шорти
Довгі широкі шорти можуть виглядати шикарно, але буває складно поєднувати їх з іншими речами. Тому рекомендуємо звернути увагу на базу, як от майка з квадратним або V-подібним вирізом.
Далі додайте індивідуальності за допомогою аксесуарів, таких як сумка з принтом або ефектні прикраси.
Лляна сукня + шкіряні шльопанці
Чи існує щось більш літнє і надійне, ніж лляна сукня, яку можна просто одягнути і вже бути зібраною? А якщо додати шкіряні шльопанці, то можна максимізувати комфорт у рамках міського життя.
Не забувайте про прикраси, щоб персоналізувати лук і додати яскравих акцентів, якщо ви того бажаєте.
Коричнева сукня + балетки
Коричневий колір залишається ключовим трендом літа 2025 року. Цьогоріч інфлюенсерки пропонують носити сукню цього кольору, довершуючи лук балетками і чорними аксесуарами.
До речі, певний час існувало правило: коричневий і чорний кольори не можна поєднувати. Але навіщо слідувати старим уявленням у таких елементарних моментах, коли навіть золото і срібло носити не тільки не несмак, а й нова класика.
Боді на бретельках + спідниця максі
Спекотного літа просте однотонне боді або цільний купальник можуть стати справжньою знахідкою у вашому гардеробі. В поєднанні, наприклад, зі спідницею, вільними лляними штанами або сорочкою зверху, вони стають елегантною базою.
Одягніть зверху на боді/купальник максі спідницю, а завершіть образ яскравими сітчастими балетками. Просто, але ефективно.
Футболка + сліп-спідниця + шльопанці
Сліп-спідниця є базовим елементом гардеробу на весь рік, але особливо доречна влітку. Просто додайте до неї футболку та шкіряні шльопанці, щоб цей елемент гардероба став частиною повсякденного вбрання.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав про нині трендові елементи одягу, котрі повернулися до нас із минулого. Спойлер: мова не тільки про скінні і капрі.