Коричневі сукні, широкі шорти і топ на зав'язках: трендові образи на літо 2025. ФОТО

Коли нарешті світить сонце і температура стає з кожним днем все приємнішою - час збирати ідеї літніх образів. А про те, як виглядати стильно і при цьому не страждати від спеки, треба думати вже сьогодні.



ТаблоID підготував для вас трендові варіанти луків, які ви зможете втілити в життя, зокрема, використовуючи речі, які вже маєте.

Смугаста сорочка + капрі + мюлі

ТаблоID вже детально розказував про тріумфальне повернення штанів з нульових - капрі. Що ж, час інтегрувати їх у свій літній гардероб, якщо ви ще не зробили цього весною.

Сорочка в смужку додасть капрі балансу та розслабленості, а мюлі довершать лук, з легкою перчинкою.

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Справжній шик без зусиль Фото з Instagram

І зараз, і через кілька років - ця формула все ще буде виглядати досить свіжою.

З kitten hills також буде чудово Фото з сайту H&M

Обирайте сорочку більшого розміру, щоб лук був максимально розслабленим.

Топ із зав'язками спереду + штани вільного крою

Топи із завʼязками спереду - один з трендів літа 2025. Щось в ньому є елегантне і, в той саме час, наївне. Загалом, ви можете носити його з чим завгодно - від прямих джинсів до оверсайз спідниці.

Милий і трошки наївний Фото з сайту Reserved

Один із цікавих луків на відпустку - такий топ + штани вільного крою, бажано з натуральної тканини. А щоб додати образу більш сучасного вигляду, поєднуйте це все із замшевими сандалями.

Не бійтеся додати кольору і принтів Фото з Instagram

Майка + широкі шорти

Довгі широкі шорти можуть виглядати шикарно, але буває складно поєднувати їх з іншими речами. Тому рекомендуємо звернути увагу на базу, як от майка з квадратним або V-подібним вирізом.

Широкі шорти можуть бути елегантними Фото з Instagram

Далі додайте індивідуальності за допомогою аксесуарів, таких як сумка з принтом або ефектні прикраси.

Не забувайте про аксесуари Фото з Instagram

Лляна сукня + шкіряні шльопанці

Чи існує щось більш літнє і надійне, ніж лляна сукня, яку можна просто одягнути і вже бути зібраною? А якщо додати шкіряні шльопанці, то можна максимізувати комфорт у рамках міського життя.

Що може більш комфортним і для відпочинку, і для міської рутини? Фото з сайту Aligne

Не забувайте про прикраси, щоб персоналізувати лук і додати яскравих акцентів, якщо ви того бажаєте.

Також обирайте оригінальний крій сукні Фото з Instagram

Коричнева сукня + балетки

Коричневий колір залишається ключовим трендом літа 2025 року. Цьогоріч інфлюенсерки пропонують носити сукню цього кольору, довершуючи лук балетками і чорними аксесуарами.

Стильний образ на літо 2025 Фото з Instagram

До речі, певний час існувало правило: коричневий і чорний кольори не можна поєднувати. Але навіщо слідувати старим уявленням у таких елементарних моментах, коли навіть золото і срібло носити не тільки не несмак, а й нова класика.

Часто застарілі уявлення і правила обмежують самовираження Фото з Instagram

Боді на бретельках + спідниця максі

Спекотного літа просте однотонне боді або цільний купальник можуть стати справжньою знахідкою у вашому гардеробі. В поєднанні, наприклад, зі спідницею, вільними лляними штанами або сорочкою зверху, вони стають елегантною базою.

Літо не для того, щоб мучити себе перебиранням гардероба Фото з Instagram

Одягніть зверху на боді/купальник максі спідницю, а завершіть образ яскравими сітчастими балетками. Просто, але ефективно.

Лук вихідного дня Фото з Instagram

Футболка + сліп-спідниця + шльопанці

Сліп-спідниця є базовим елементом гардеробу на весь рік, але особливо доречна влітку. Просто додайте до неї футболку та шкіряні шльопанці, щоб цей елемент гардероба став частиною повсякденного вбрання.

Як бути зібраною і розслабленою водночас Фото з Instagram

Футболка + спідниця сліп створюють чудовий лук Фото з Instagram

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про нині трендові елементи одягу, котрі повернулися до нас із минулого. Спойлер: мова не тільки про скінні і капрі.