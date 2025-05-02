Тріумфальне повернення капрі: як носити штани з 2000-х. Фото

Капрі з 2000-х повертаються. Так, ви правильно зрозуміли. Ці штани викликають полярні емоції – або ненависть, або захоплення. Проте факт залишається фактом, що капрі знову у тренді, хоча носити їх може бути складно, враховуючи, що ми не в 2000-х. Не секрет, що при неправильній стилізації вони можуть вкоротити ноги та створити диспропорцію фігури. ТаблоID вирішив розібратися, як носити капрі у сезоні весна-літо і бути стильними.

Футболка + капрі + мюлі

Футболка у поєднанні з капрі створить контраст та помʼякшить ці короткі штани. Обирайте класичні та нейтральні тони або навіть смужку, і доповніть образ яскравими мюлями – шикарними, але зручними для повсякдення.

Мюлі з довгим носом зроблять ніжки більш довгими Фото з Instagram

З балетками на невеликих підборах також виглядає чудово Фото @laraceliaa

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Полотняна куртка + капрі + білий топ

Полотняний жакет додасть легкої багатошаровості капрі, створюючи розслаблений і водночас вишуканий образ. А білий топ зробить лук більш стриманим, створюючи ідеальний баланс між комфортом і виваженістю.

Чудовий варіант на прохолодний день у місті.

Такий розслаблений образ Фото з Instagram

Капрі + біла блузка

Капрі можуть стати елементом одягу, котрий буде випромінювати богемний шик. Поєднайте ці штанів з білою блузкою в стилі бохо і ви створите сучасний лук, у якому будете в центрі уваги.

І ще одна порада: переконайтеся, що підбори вашого взуття видно, щоб не виглядати нижче.

Такий літній і милий лук Фото з Instagram

А туфлі з гострим носом - мастхев під капрі Фото з Instagram

Біла майка + джинси-капрі

Біла майка і джинси-капрі створюють елегантний образ - простий, але безсумнівно ефектний. А туфлі kitten heels зможуть додати вишуканості, роблячи цей образ ідеальним для повсякденного стилю.

Просто і ефектно Фото з Instagram

Головне - правильно урівноважити лук Фото з сайту Bardot

Шкіряна куртка + капрі + балетки

Шкіряна куртка миттєво додає характеру капрі, а також контраст їхньому крою по фігурі. Доповніть лук балетками для більш сучасного, практичного і ніжного вигляду. А якщо хочете додати перчинку, то обирайте туфлі kitten heels.

Капрі можуть бути дуже стильними Фото з Instagram

А kitten heels зроблять лук сексі Фото з Instagram

Смугаста сорочка + капрі + пов'язка на голову + мюлі

Смугаста сорочка – позачасовий базовий елемент, а в поєднанні зі штанами капрі вона створює невимушено шикарний образ. Пов'язка на голову прикрасить лук ноткою лоску, а сітчасті мюлі привнесуть легкість та комфорт.

Ідеальний варіант для теплої погоди.

Лук на вихідний Фото з Instagram

Чорний піджак + капрі

Чорний піджак миттєво надасть капрі чіткості та зібраності. Тому цей образ ідеально підійде як для офісу, так вечірнього виходу. Можна ще додати туфлі на шпильках і маленьку сумочку, щоб створити більш жіночний лук.

Надя Дорофєєва як завжди на хвилі трендів Фото з Instagram

А рюші на капрі доповнять образ кокетством

Фото з Instagram

Джинсова куртка + капрі + балетки

Джинсова куртка - база повсякденного гардероба, яка бездоганно поєднується з брюками-капрі. А балетки додають класичного відтінку, забезпечуючи рівною мірою комфортний і стильний образ.

Тим паче, денім - безсмертна класика Фото з Instagram

А якщо обрати джинсову куртку у цікавому силуеті - ви будете неперевершені Фото з Instagram

Смугастий топ + капрі + мюлі на підборах

Смужки завжди додають образу свіжий, натхненний Парижем шик. У поєднанні з штанами-капрі та мюлями на підборах образ стає вишуканим і витонченим. А структурована сумка-бокс змусить все це працювати.

Лук натхненний літом Фото з Instagram

Чорна майка + капрі в клітинку + босоніжки на підборах

Таке поєднання – неймовірно елеганте та відносить до естетики серіалу "Секс і місто". Чудовий лук для вечірньої прогулянки чи несподіваного виходу. Мінімалізм із натяком на сексуальність робить цей образ справжнім хітом сезону.

Естетика Керрі Бредшоу Фото з Instagram

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