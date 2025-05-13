Аура, ice cream і желе: найтрендовіші варіанти манікюру на літо 2025. Фото

Щорічний прихід літа неодмінно викликає в уяві образи морського узбережжя і квітучого міста, а також жагу легкості буття.

Якщо ви з нетерпінням очікуєте літа і активно до нього готуєтеся, то чому б не почати маніфестувати відпустку новим манікюром? 2025 рік обіцяє безліч нових ідей, що виходять за рамки однотонної пастелі.

ТаблоID зібрав найцікавіші тренди манікюру на літо, аби ви не йшли з порожніми руками до майстра.

Мікро-френч

Якщо ви у пошуку ідей ніжного манікюру на короткі нігті та ще й полюбляєте френч – цей варіант для вас. Він тріумфально повернувся кілька років тому і не втратить своєї актуальності і в 2025 році. Але цьогоріч він – з мінімалістичним відтінком.

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Ніжний і практичний Фото з Instagram

Мікро-френч – сучасний погляд на французький манікюр з ультратонкими, ніжними кінчиками класичного білого або модних відтінків. Тенденція простого нейл-арту продовжуватиметься, оскільки це підійде тим, хто віддає перевагу манікюру, що не вимагає багато зусиль.

Основний принцип цього французького манікюру - тоненький пензлик Фото з Instagram

Желе

Желейні нігті характеризуються напівпрозорим, схожим на скло покриттям. Нейл-тренди наступного року закарбовують глянцеві покриття і текстури, тож желейні нігті ідеально вписуються в цю естетику.

Щоб досягти глянцевого вигляду, перед нанесенням лаку переконайтеся, що нігтьове ложе відшліфоване, а кутикула добре змащена.

Цей манікюр періодично з'являється у трендах Фото з Instagram

Дійсно нагадує желе Фото з Instagram

Масляні

Масляний жовтий продовжує триматися в тренді та інтерпретуватися де тільки можна. Звісно ж, манікюр – не виняток. Пастельні відтінки й так асоціюються з теплою порою року, тож і масляні нігті доречний для літа, як ніщо. Vogue пише, що подібні легкі відтінки жовтого, бежевого, а також варіаціїї ванільного кольору, підкреслюють засмагу і допомогають домогтися ефекту чистоти.

Масляний жовтий на вершині трендів Фото з Instagram

Ідеально на засмаглому тілі Фото з Instagram

Прозорі

Продовжують тему чистоти – прозорі або без покриття нігті. Поки панує максималізм і сміливі дизайни манікюру – не варто казати "прощавай" коротким і натуральним нігтям. Так, цей варіант важко назвати новим трендом (цей ніжний манікюр – поза часом), але це, безумовно найчастіший "дизайн" серед інфлюенсерок.

Натуральність ніколи не вийде з моди Фото з Instagram

Ідеально на будь-яку довжину Фото з Instagram

Ice cream

Мабуть, морозиво - це те, що найбільше асоціюється із літом і літньою спекою. Vogue зазначає, що нігті ice cream являють собою оновлений варіант французького манікюру. Єдина різниця - відсутність лінії на кінчику нігтя.

Сяйво цього літнього манікюру - ніжне і кремове, що виглядає незаконно смачно і звабливо. Якщо ви шукали щось мінімалістичне, але свіже - варто спробувати цей дизайн.

Теж саме, що і френч, проте залишається тільки база Фото з Instagram

Виглядають незаконно смачно Фото з Instagram

Текстурні

Один з найкращих способів створити дійсно унікальний манікюр - це 3D-арт на нігтях. Вгадайте, хто задав тренд на такий дизайн. Звісно ж Хейлі Бібер.

Великий плюс цього варіанту - важко створити щось максимально ідентичне. Тож якщо ви бережете свою індивідуальність - такий манікюр на літо 2025 вам точно підійде.

Для тих, хто береже свою індивідуальність Фото з Instagram

Єдиний нюанс: варто бути обережними і одягати рукавички, коли щось робите вдома. Ну і не варто використовувати нігті як інструмент для відкривання банок чи пакунків. Утім, взагалі не треба, незалежно від дизайну манікюру.

Baby Blue

З приходом літа пастельні лаки з'являються повсюди, але лише деякі з них здатні перевершити всі інші так, як небесно-блакитний відтінок. М'який і витончений, але не надто яскравий, цей привабливий колір (як і його модний родич молочно-лавандовий) однаково добре виглядає як з сарафанами, так і з більш теплими речами. Цей варіант манікюру - один з найбільш трендових.





Сама ніжність Фото з Instagram

Перламутр

Для охочих сяяти влітку - манікюр з ефектом перламутру. Він має чудову перевагу серед інших варіантів, бо його можна наносити поверх будь-якого іншого відтінку. Однак у топі залишаються найскромнішій версії: на нюдовому, білому або блідо-рожевому фоні. Спойлер: це буде найкращий манікюр для наречених у 2025 році.

Витончено і елегантно Фото з Instagram

З фруктами

Продовжує парад смачних ідей для літнього манікюру - вишуканий фруктовий арт. Він виглядатиме особливо мило на чистих нюдових нігтях. Для більшої ефектності додайте хромовані деталі, щоб вловити світло. Чорниця, вишня, банани, лимони, лайми, виноград, апельсини і персики - обирайте найулюбленіший фрукт і мерщій до майстра.





Смачні тренди Фото з Instagram

Аура

Грайливі і яскраві, ці розписані аерографією нігті з ефектом аури не втрачають своєї популярності з 2023 року. Цей цікавий дизайн манікюру можна відтворити практично з будь-яким поєднанням кольорів, що робить його одним з універсальних манікюрних трендів останніх років.





З кольорами і поєднаннями можна експериментувати на власний смак Фото з Instagram

Додатковий дизайн теж буде плюсом Фото з Instagram

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