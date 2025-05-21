Скінні, капрі і не тільки: трендові речі, які повернулися з минулого. Фото

Анастасія Добрянська - 21 травня, 07:00

Мода - циклічна. Хоч якою б ця теза не була банальною.

У світі технологій і фастфуд-інформації важко вигадати "велосипед", тож дизайнерам доводиться звертатися до минулого. Хтось переосмислює, хтось надихається, а хтось просто "дістає" старі тренди і подає як щось свіже.

ТаблоID вирішив розібратися, який модний одяг 2025 повернувся з минулого і знову зайняв топові фешнпозициї.

Скінні

Скінні джинси у нульових обожнювали і носили, мабуть, всі. Від низької посадки до високої - цей елемент одягу був мастхевом усіх модниць. Проте з часом скінні стали антитрендом. Аж настільки, що їх почали називати несмаком.


Образ Белли Хадід

Скінні довго вважалися антитрендом

Фото Getty Images

Що ж, здається, цьогоріч дизайнери та інфлюенсерки вирішили різко забути усі негарні слова у бік цих штанів і завзято пропонують передивитися своє ставлення до них.

ТаблоID вже детально розбирався як носити скінні і виглядати стильно. Спойлер: інтерпретації виглядають достатньо свіжими. 

Як носити скінні штани

У 2025 скінні повернулися, щоб стати одним з найбільших модних трендів

Фото з Instagram

Капрі

Капрі також знаходяться на пʼєдесталі речей, які колись були трендовими, а потім їх почали завзято "цькувати". Ці вкорочені штани й досі викликають категоричні емоції - їх або ненавидять, або обожнюють.

Образ Керрі Бредшоу

Памʼятаєте, як Керрі Бредшоу полюбляла капрі?

Фото Getty Images

Дійсно, якщо скінні ще не так важко уявити у повсякденні із більш сучасними речами, то капрі викликають питання. Особливо це стосується того, як їх стилізувати і при цьому не вкоротити собі ноги та не деформувати пропорції тіла. 

Із питанням "як носити капрі" ТаблоID недавно розбирався. Повірте, варіанти надихають і не залишають байдужими. 

Як носити штани капрі

Не такі вже й страшні капрі, як здається на перший погляд

Фото з Instagram

Ремінь XXL

Продовжують парад одягу з нульових - великі ремені. Як без капрі і скінні - гардероб модниць тих часів не можна було уявити без цього аксесуару.

Так, він нефункціональний, неуніверсальний, але ж який стильний. Колись великі ремені носили трошки нижче грудей, а от сьогодні інфлюенсерки роблять це інакше. 

Як носити великий ремінь

Великий ремінь - мастхев модниць

Фото з Instagram

Одними з наймодніших способів носити трендовий ремінь XXL - або максимально опустити його на стегнах, або підкреслити ним талію.

Якщо ви хоч раз спробуєте одягти цей аксесуар - велика ймовірність, що жоден лук не буде обходитися без нього. 

Великий ремінь

Зверніть увагу, який одразу акцент

Фото з Instagram

Топи з написами

Ера мінімалізму та бежевого кольору доходить свого логічного кінця. У моді девіз: "більше - краще". До того ж наразі дуже актуальна персоналізація речей. А як це зробити яскраво, окрім брелоків на сумках? Правильно, за допомогою футболок з написами.

Цей тренд прийшов до нас із 70-х. Тоді солістка гурту "Blondie" Деббі Гаррі роздавала стилю і мала цілий арсенал топів із написами.

Деббі Гаррі Blondie

Деббі Гаррі була іконою стилю у 70-х

Фото Kevin Cummins

У 2025 році інфлюенсерки пропонують демонструвати свої вподобання, політичні погляди і гумор через такі футболки. 

Дочка Сінді Кроуфорд стиль

Дочка Сінді Кроуфорд, Кая Гербер, вже ділиться своїми вподобаннями

Фото з Instagram

Пір'я

Одяг з пірʼям був мастхевом усіх ретровечірок, а сьогодні повернувся знову, аби підтримати максималістські настрої.

Ніжні кардигани і піжами з пірʼям частенько фігурували у ромкомах 90-х і нульових, а у 70-х модниці носили шуби з цього матеріалу.

Екстравагантно і елегантно - одяг з пір'ям повернувся з минулого, щоб знову стати трендовим.

Одяг з пірʼям

Від суконь до кардиганів, аби булo пір'я

Фото з Instagram Biblioteque National
Образ Хейлі Бібер

А шуби з пір'ям для сміливих

Фото з Instagram

Балетки

Небагато трендів повернулися так ефектно як балетки. Взуття, яке востаннє було популярним у 2000-х, в останні роки переживає, мабуть, найбільш вражаюче відродження.

З'явившись як ключовий силует взуття на подіумах кілька сезонів тому, балетки згодом просочилися в мейнстрім через бренди високого рівня і незалежних дизайнерів, які з тих пір випустили безліч варіантів на вибір. 

Як носити балетки

Балетки увірвалися у моду 2025

Фото з Instagram

Стилізувати балетки? Можливості безмежні. Від розслаблених силуетів до більш бунтарських - це взуття дає купу можливостей для стилізації. 

Модні образи з балетками

Балетки - це універсальне взуття

Фото з Instagram

Туфлі на танкетці

Взуття на танкетці часто переживало то відродження, то занепад. У 2025 році цей елемент гардероба знову у топі.

Його носили модниці у 70-х на рок-фестивалях, поєднували зі скінні джинсами на низькій посадці у 2000-х попдіви та вважали несмаком до недавніх пір. Але і вони повернулися. Переосмислені, жіночні, вінтажні - які вам подобаються.

Босоніжки

Цьогоріч найбільш трендовою є скульптурна танкетка

Фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав про найсмачніші ідеї манікюру на літо 2025.

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