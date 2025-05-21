Скінні, капрі і не тільки: трендові речі, які повернулися з минулого. Фото

Мода - циклічна. Хоч якою б ця теза не була банальною.

У світі технологій і фастфуд-інформації важко вигадати "велосипед", тож дизайнерам доводиться звертатися до минулого. Хтось переосмислює, хтось надихається, а хтось просто "дістає" старі тренди і подає як щось свіже.

ТаблоID вирішив розібратися, який модний одяг 2025 повернувся з минулого і знову зайняв топові фешнпозициї.

Скінні

Скінні джинси у нульових обожнювали і носили, мабуть, всі. Від низької посадки до високої - цей елемент одягу був мастхевом усіх модниць. Проте з часом скінні стали антитрендом. Аж настільки, що їх почали називати несмаком.

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Скінні довго вважалися антитрендом Фото Getty Images

Що ж, здається, цьогоріч дизайнери та інфлюенсерки вирішили різко забути усі негарні слова у бік цих штанів і завзято пропонують передивитися своє ставлення до них.

ТаблоID вже детально розбирався як носити скінні і виглядати стильно. Спойлер: інтерпретації виглядають достатньо свіжими.

У 2025 скінні повернулися, щоб стати одним з найбільших модних трендів Фото з Instagram

Капрі

Капрі також знаходяться на пʼєдесталі речей, які колись були трендовими, а потім їх почали завзято "цькувати". Ці вкорочені штани й досі викликають категоричні емоції - їх або ненавидять, або обожнюють.

Памʼятаєте, як Керрі Бредшоу полюбляла капрі? Фото Getty Images

Дійсно, якщо скінні ще не так важко уявити у повсякденні із більш сучасними речами, то капрі викликають питання. Особливо це стосується того, як їх стилізувати і при цьому не вкоротити собі ноги та не деформувати пропорції тіла.

Із питанням "як носити капрі" ТаблоID недавно розбирався. Повірте, варіанти надихають і не залишають байдужими.

Не такі вже й страшні капрі, як здається на перший погляд Фото з Instagram

Ремінь XXL

Продовжують парад одягу з нульових - великі ремені. Як без капрі і скінні - гардероб модниць тих часів не можна було уявити без цього аксесуару.

Так, він нефункціональний, неуніверсальний, але ж який стильний. Колись великі ремені носили трошки нижче грудей, а от сьогодні інфлюенсерки роблять це інакше.

Великий ремінь - мастхев модниць Фото з Instagram

Одними з наймодніших способів носити трендовий ремінь XXL - або максимально опустити його на стегнах, або підкреслити ним талію.

Якщо ви хоч раз спробуєте одягти цей аксесуар - велика ймовірність, що жоден лук не буде обходитися без нього.

Зверніть увагу, який одразу акцент Фото з Instagram

Топи з написами

Ера мінімалізму та бежевого кольору доходить свого логічного кінця. У моді девіз: "більше - краще". До того ж наразі дуже актуальна персоналізація речей. А як це зробити яскраво, окрім брелоків на сумках? Правильно, за допомогою футболок з написами.

Цей тренд прийшов до нас із 70-х. Тоді солістка гурту "Blondie" Деббі Гаррі роздавала стилю і мала цілий арсенал топів із написами.

Деббі Гаррі була іконою стилю у 70-х Фото Kevin Cummins

У 2025 році інфлюенсерки пропонують демонструвати свої вподобання, політичні погляди і гумор через такі футболки.

Дочка Сінді Кроуфорд, Кая Гербер, вже ділиться своїми вподобаннями Фото з Instagram

Пір'я

Одяг з пірʼям був мастхевом усіх ретровечірок, а сьогодні повернувся знову, аби підтримати максималістські настрої.

Ніжні кардигани і піжами з пірʼям частенько фігурували у ромкомах 90-х і нульових, а у 70-х модниці носили шуби з цього матеріалу.

Екстравагантно і елегантно - одяг з пір'ям повернувся з минулого, щоб знову стати трендовим.

Від суконь до кардиганів, аби булo пір'я Фото з Instagram Biblioteque National

А шуби з пір'ям для сміливих Фото з Instagram

Балетки

Небагато трендів повернулися так ефектно як балетки. Взуття, яке востаннє було популярним у 2000-х, в останні роки переживає, мабуть, найбільш вражаюче відродження.

З'явившись як ключовий силует взуття на подіумах кілька сезонів тому, балетки згодом просочилися в мейнстрім через бренди високого рівня і незалежних дизайнерів, які з тих пір випустили безліч варіантів на вибір.

Балетки увірвалися у моду 2025 Фото з Instagram

Стилізувати балетки? Можливості безмежні. Від розслаблених силуетів до більш бунтарських - це взуття дає купу можливостей для стилізації.

Балетки - це універсальне взуття Фото з Instagram

Туфлі на танкетці

Взуття на танкетці часто переживало то відродження, то занепад. У 2025 році цей елемент гардероба знову у топі.

Його носили модниці у 70-х на рок-фестивалях, поєднували зі скінні джинсами на низькій посадці у 2000-х попдіви та вважали несмаком до недавніх пір. Але і вони повернулися. Переосмислені, жіночні, вінтажні - які вам подобаються.

Цьогоріч найбільш трендовою є скульптурна танкетка Фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав про найсмачніші ідеї манікюру на літо 2025.