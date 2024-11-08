Дантес із Кацуріною показали ніжності та цілунки на тлі Карпат. Відео

Музикант Володимир Дантес і його кохана дівчина, дизайнерка Даша Кацуріна доволі рідко показують ніжності на загал. Але зробили виняток, щоби нагадати про вихід нової пісні Вови і потішити підписників особистим контентом під його трек "Руда вода".

Судячи зо всього, кадри, на яких Даша лежить на руках у Вови, а той пестить її волосся та цілує, зроблені ще під час їхньої подорожі в Карпати у вересні цього року.

Трішки мімімі від однієї з найвідоміших пар країни

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До речі, не так давно Володимир ділився з Машею Єфросиніною, на чому тримаються їхні з Дашею стосунки у турбулентні часи великої війни. А ще в липні Кацуріна дякувала коханому за те, що полюбив не лише її, а й її дітей.